Agenzia delle Entrate, ecco il ‘trucco’ per non ricevere controlli | Fai questa cosa e ti dimentichi del Fisco

Non riceverai più alcun controllo, potrai stare tranquillo per sempre

Siamo nel pieno della stagione fiscale, quindi quella durante la quale i contribuenti compilano il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche per presentare la propria dichiarazione dei redditi. Tramite questa, vengono a conoscenza di quali sono le tasse che devono versare e quali invece le detrazioni a cui hanno diritto.

Oggi come oggi è possibile compilare il 730 in totale autonomia, mediante il modello pre-compilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, però, si deve stare molto attenti a ciò che si scrive ai dati che vi si inseriscono, ma soprattutto a quelli che si omettono.

Un eventuale errore, infatti, può portare a controlli da parte dell’Agenza delle Entrate e, di conseguenza, a multe e sanzioni anche spiacevoli. C’è un modo, però, per evitare i controlli: ecco in che cosa consiste.

Così non ti controllerà più nessuno: addio panico!

Il periodo per la dichiarazione dei redditi è iniziato il 30 aprile e, a partire dal quel giorno, migliaia di italiani sono andati alla ricerca di tutti i documenti necessari per il proprio 730, da compilare in autonomia o con l’aiuto di un professionista. In questo periodo, quindi, si devono recuperare le varie certificazioni uniche ricevute durante l’anno così come fatture, scontrini e ricevute utili a un’eventuale detrazione, per esempio nel caso di spese mediche. La cosa più importante è che tutto avvenga nel pieno rispetto delle regole: omettere qualcosa, volontariamente o meno, può avere conseguenze amministrative ma anche penali.

L’Agenzia delle Entrate, comunque, ha fornito ai cittadini un vademecum utile per evitare di commettere errori e di incappare in sanzioni, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Questo si trova nella sezione “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024“: ecco cosa vi si legge.

Cosa dice il vademecum

Nel caso in cu il contribuente presenti la propria dichiarazione dei redditi mediante il sito web e accetta quella pre-compilata senza alcuna modifica, l’Agenzia non effettuerà alcun controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili. Questo vale anche nel caso in cui il 730 venga presentato tramite professionisti ma senza alcun modifica sostanziale.

I controlli, invece, scattano se vengono apportate modifiche che vanno ad influenzare l’importa o il reddito: in questo caso, le verifiche verranno effettuate sui documenti che hanno provocato questi cambiamenti.