Agenzia delle Entrate, il 2025 parte malissimo per tutti | Da domani in posta arriveranno gli AMARI da pagare, salasso già scritto

Nuovi controlli e avvisi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, molti cittadini potrebbero ritrovarsi con spiacevoli sorprese.

E’ da poco iniziato l’anno nuovo e l‘Agenzia delle Entrate ha ripreso regolarmente la sua attività di controllo e di invio delle comunicazioni ai contribuenti.

Si tratta di una procedura fondamentale che l’Ente svolge per assicurare la regolarità fiscale e il rispetto delle normative.

Per questo, dopo il periodo di stop dovuto da riforme fiscali e dal contesto economico, il Fisco è tornato a bussare alla porta di milioni di cittadini che potrebbero ricevere svariate comunicazioni.

Ma cosa sono questi avvisi che sta inviando l’Agenzia delle Entrate? A chi sono principalmente rivolti? Scopriamolo insieme, nei prossimi paragrafi.

Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate: cosa sono e il motivo del loro invio

Sono diverse le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate e possono riguardare sia avvisi bonari che lettere di compliance, fino alle notifiche di accertamento. Come riporta ispancr.it, questi avvisi hanno lo scopo di informare i contribuenti su eventuali irregolarità riscontrate nei redditi da loro dichiarati rispetto a quelli in possesso del Fisco. Nel caso di avvisi bonari, il cittadino verrà informato dell’esito dei controlli con la possibilità di correggere eventuali errori per non rischiare di avere sanzioni. Nelle lettere di compliance invece, il contribuente sarà sollecitato a regolarizzare la propria posizione fiscale, invitandolo a saldare debiti o a fornire ulteriori informazioni. Secondo le stime, a ricevere le comunicazioni nel 2025, saranno circa 3 milioni di contribuenti.

Più precisamente, i cittadini potranno trovarsi nella posta omissioni IVA, ovvero errori nella comunicazione dell’IVA oppure dichiarazioni omesse, quindi le partite IVA che non hanno presentato dichiarazioni nei termini stabiliti sono a rischio di ricevere avvisi. È fondamentale per i contribuenti tenere traccia delle scadenze fiscali. Potrebbero esserci anche comunicazioni relative all’Irregolarità negli ISA. Si tratta di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale utilizzati per valutare la correttezza delle dichiarazioni. Se un contribuente presenta un punteggio basso, potrebbe ricevere una comunicazione.

Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Il fisco ha già iniziato l’invio delle lettere quindi i contribuenti dovrebbero controllare attentamente la loro corrispondenza. Ai contribuenti inoltre, si consiglia di mantenere una buona organizzazione della propria documentazione fiscale e controllare tutte le date importanti al fine di evitare problemi futuri.

Molto importante è anche tenere traccia di tutte le fatture e delle comunicazioni che possono tornare utili in caso di contestazioni. Infine, anche consultare un professionista, un commercialista o in generale un esperto in materia fiscale può essere d’aiuto per avere un consiglio sul da farsi nel caso si riceva una comunicazione da parte dell’Ente.