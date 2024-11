Aglio NERO, da domani solo questo va messo in tavola | I benefici sono pazzeschi: dici addio al gemello bianco

Sono tantissimi i benefici legati all’aglio nero e per un’alimentazione sana senza inconvenienti, dovresti sostituirlo subito a quello bianco.

Tantissime persone amano l’aglio, eppure a causa dei suoi effetti sulla vita sociale preferiscono rinunciarvi. Quello che però non tutti sanno, è che esiste una valida alternativa: l’aglio nero.

Grazie a questo bulbo ricco di sostanze nutritive, si possono ottenere gli stessi benefici per l’organismo senza che ci siano ripercussioni sulla vita sociale. In realtà, i vantaggi in termini di salute, sono anche maggiori rispetto a quello bianco.

Sicuramente gli autentici foodies avranno già avuto modo di adocchiarlo nei vari canali food dei social, o magari l’avranno già assaggiato in qualche estroso piatto di un ristorante gourmet.

Questo perché ormai, l’aglio nero sta spopolando nelle cucine degli chef stellati. Scopriamo allora perché conviene inserirlo nella nostra alimentazione e tutti i suoi benefici per la salute.

L’aglio nero, cos’è e in cosa differisce da quello bianco

Tra le tradizioni più diffuse soprattutto nelle cucine asiatiche, vi è quella di fermentare i cibi per rafforzare le qualità salutari. In particolare però, l’aglio nero è stato concepito in Corea nel 2004, per poi essere importato dalle cucine statunitensi ed europee. L’aglio nero può essere definito come il regolare aglio fresco fatto fermentare (senza l’aggiunta di coloranti o altri additivi) in un ambiente caldo e umido. La temperatura e il tasso di umidità sono controllati in un processo che prevede due fasi, la prima di 30 e la seconda di 45 giorni. Da ciò si ottiene un aglio dagli spicchi prima marrone scuro e alla fine della fermentazione nero pece.

La sua consistenza è più gelatinosa e morbida di quello tradizionale. Circa il suo sapore è molto più complesso e interessante rispetto a quello comune, con tratti di liquirizia, tamarindo, caramello e un sapore umami, che lo rende un ingrediente intrigante per gli chef stellati, ma non solo.

I benefici dell’aglio nero rispetto a quello bianco

La domanda allora è: “Perché preferire l’aglio nero a quello bianco?”. Come riporta vogue.it, riportiamo di seguito 5 motivi per cui andrebbe mangiato di più. Il primo, è perché è ricco di minerali. L’aglio nero infatti, possiede più antiossidanti del comune aglio (secondo uno studio giapponese addirittura il doppio).

Tra l’altro, durante il processo di fermentazione, e in particolare dopo 21 giorni, la sostanza che dà all’aglio il suo sapore pungente, l’allicina, viene convertita in antiossidanti come flavonoidi e alcaloidi. Il secondo motivo è la sua texture più gelatinosa, cremosa e soffice dell’aglio bianco ed è facilmente schiacciabile. Terzo, il sapore è più dolce ma soprattutto delicato dell’aglio comune con un retrogusto di liquirizia. Quarto, non procura problemi legati ad alito cattivo come accade nell’aglio bianco, quindi può essere consumato prima o durante un evento, meeting o appuntamento. Infine, l’aglio nero è molto più digeribile di quello bianco.