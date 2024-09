Agorà al Caruso Belmond Hotel di Ravello: viaggio nel cuore della Dieta Mediterranea

La Dieta Mediterranea non è solo una modalità di alimentazione, ma un vero e proprio stile di vita che affonda le sue radici nella storia e nella cultura dei popoli del Mediterraneo. Questo concetto è al centro del progetto “Agorà”, il grande evento finale che si terrà domenica 15 settembre presso il Caruso, il prestigioso Belmond Hotel sulla Costiera Amalfitana.

L’evento rappresenta il culmine di una stagione interamente dedicata alla celebrazione della Dieta Mediterranea, un patrimonio immateriale dell’umanità, apprezzato in tutto il mondo non solo per i suoi benefici nutrizionali, ma anche per la sua capacità di connettere le persone con la terra, la cultura e il benessere.

La chiusura di un percorso, l’inizio di una tradizione

Agorà è l’ultima tappa di un itinerario iniziato con le Ditirambo Nights, serate che hanno riunito produttori locali del Cilento, giornalisti, e ospiti del Caruso per approfondire sul legame tra cibo, creatività e benessere. Questi incontri propedeutici hanno offerto una panoramica sull’essenza della Dieta Mediterranea, unendo la degustazione di prelibatezze locali con riflessioni profonde sul vivere bene.

L’evento del 15 settembre riunisce esperti di vari settori, affiancando scienza, cultura e gastronomia. Al centro dell’attenzione, il panel scientifico intitolato “Buon cibo non mente”, moderato dalla giornalista Roselina Salemi. Tra gli illustri relatori, spiccano figure come Csaba dalla Zorza, esperta di lifestyle e nota conduttrice televisiva, l’On. Tommaso Pellegrino, oncologo e profondo conoscitore del territorio del Cilento, il Dott. Secondo Amalfitano, simbolo dell’identità territoriale della Costiera Amalfitana, e il Prof. Paolo Muto, rinomato oncologo napoletano. Un confronto intenso che esprimerà il significato profondo del cibo, non solo come nutrimento, ma anche come veicolo di salute, cultura e tradizione.

Un viaggio sensoriale tra i sapori del Cilento e della Costiera Amalfitana

Al termine del panel, gli ospiti parteciperanno a un esclusivo tour gastronomico, un percorso sensoriale tra i prodotti tipici del Cilento e della Costiera Amalfitana. Circa 20 produttori locali esporranno le loro eccellenze, tra cui le alici di menaica e la colatura di Cetara, i celebri fichi del Cilento, il latte di bufala utilizzato anche in cosmetica, e i tradizionali fusilli fatti a mano di Felitto e Gioi.

Non mancheranno i protagonisti assoluti della tavola mediterranea, come la mozzarella di bufala, i formaggi, e l’olio extravergine di oliva, che rappresentano non solo il sapore autentico della dieta mediterranea, ma anche la connessione con la terra e le tecniche di produzione artigianale tramandate di generazione in generazione. La selezione di prodotti spazierà dai salumi di Gioi Cilento, ai pomodorini di Rofrano, fino ai vini di eccellenza come quelli di Mastroberardino. A dare ulteriore valore all’esperienza, la presenza di rappresentanti istituzionali e della società My Fair Italia Emotional Way, impegnata nella promozione dei borghi autentici e delle ricchezze cilentane.

Il tutto si svolgerà nei celebri Giardini Wagner del Caruso, uno scenario mozzafiato che accoglierà gli ospiti con una vista spettacolare sul mare della Costiera Amalfitana, rendendo l’atmosfera ancora più magica.

Un’agorà moderna: cultura, gastronomia e benessere

L’evento non vuole essere soltanto un’esposizione di prodotti tipici, ma cerca di riproporre lo spirito di un’antica Agorà greca, un luogo di incontro e di scambio culturale. Infatti, l’intento degli organizzatori è quello di ricreare una moderna piazza dove discutere di temi importanti legati al cibo, alla salute e alla cultura.

Come sottolineato dall’ Hotel Manager Iolanda Mansi, “il nostro intento è diffondere un’idea di vacanza o soggiorno che non sia fine a se stessa. Mangiare bene, avere un corretto stile di vita equivalgono a stare bene, dunque ad essere felici, sereni, in pace con sé stessi. Di conseguenza, si è più predisposti alla creatività e al pensiero”. Un concetto che si inserisce perfettamente nel contesto di Ravello, una città intrisa di musica, arte e bellezza naturale.

L’incendio del borgo di Torello: un finale spettacolare

A suggellare la serata, l’evento si concluderà con uno spettacolo affascinante: l’Incendio del Borgo di Torello, visibile direttamente dai Giardini Wagner. Le luci e i colori del borgo illuminato creano un’atmosfera suggestiva, e chiuderanno in bellezza una giornata dedicata al cibo, al benessere e alla cultura.

Un impegno che continua al Caruso Belmond

L’evento “Agorà” non è solo un momento di chiusura, ma un preludio a nuove iniziative che il Caruso Belmond Hotel ha intenzione di portare avanti anche nei prossimi anni. L’obiettivo è promuovere non solo la Dieta Mediterranea come stile di vita salutare, ma anche la bellezza di un territorio ricco di storia, sapori e tradizioni. Un progetto che guarda al futuro, con nuovi stimoli e idee per far conoscere a un pubblico sempre più ampio l’essenza del benessere mediterraneo.