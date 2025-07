Agosto a MagicLand: eventi, spettacoli e concerti per un’estate di emozioni a due passi da Roma

Un agosto ricco di appuntamenti per chi resta in città

Per chi ad agosto decide di rimanere in città o cerca un’alternativa alle classiche mete turistiche, MagicLand propone un calendario di eventi che trasforma il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia in un vero e proprio polo di intrattenimento estivo. Situato a Valmontone, alle porte di Roma, MagicLand si prepara a offrire ogni giorno e ogni sera esperienze pensate per tutta la famiglia, con spettacoli inediti, concerti, performance artistiche e feste a tema che animano il parco fino a settembre.

Lo spettacolo serale che incanta grandi e piccoli

Il clou delle serate d'agosto è rappresentato da "Mirror!", il nuovo spettacolo firmato Les Farfadais. Conosciuta a livello internazionale per le sue coreografie spettacolari, la compagnia porta sul palco della Baia un viaggio tra mondi fantastici, creature immaginifiche e acrobazie mozzafiato. Luci, proiezioni e una colonna sonora avvolgente fanno da cornice a uno show che cattura l'attenzione di adulti e bambini.

Lo spettacolo va in scena ogni sera alle 21:00 fino al 31 agosto. La scelta della location – la Baia con il suo palcoscenico sospeso sull’acqua – aggiunge un elemento scenografico naturale che rende l’esperienza ancora più suggestiva.

MagicLand Fun Festival

Tutti i sabati sera, e in alcune date speciali di agosto, MagicLand ospita il MagicLand Fun Festival. A partire dalle 21:30, il parco cambia volto: musica dal vivo, dj set, ballerini, effetti speciali e gadget distribuiti al pubblico creano un'atmosfera di festa pensata per un pubblico eterogeneo.

Ulisse Marciano, dj resident del parco, sarà affiancato da ospiti diversi ogni settimana. Tra le date da segnare in agenda:

2 agosto – The Fun Show con effetti speciali, coriandoli e palloni giganti.

– The Fun Show con effetti speciali, coriandoli e palloni giganti. 9 agosto – Dino Brown celebra la storia della dance dagli anni ’90 a oggi.

– Dino Brown celebra la storia della dance dagli anni ’90 a oggi. 14 agosto – 90 Special: un party dedicato alla musica e alle icone degli anni Novanta.

– 90 Special: un party dedicato alla musica e alle icone degli anni Novanta. 15 agosto – Fluo & Schiuma Party per la notte di Ferragosto, tra luci UV e effetti fluo.

– Fluo & Schiuma Party per la notte di Ferragosto, tra luci UV e effetti fluo. 16 agosto – Privacy Ibiza in Tour con il dj e producer Manuel Ribeca.

– Privacy Ibiza in Tour con il dj e producer Manuel Ribeca. 23 agosto – Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri per una serata tra musica e risate.

– Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri per una serata tra musica e risate. 30 agosto – Iconica Show, un viaggio musicale tra le leggende italiane della canzone.

Il gran finale del festival è previsto il 6 settembre con Cristina D’Avena, che porterà sul palco le sigle dei cartoni animati più celebri di sempre.

Magia e arte al Gran Teatro Alberto Sordi

Dal 9 agosto al 7 settembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospita “A Splash of Wonder”, uno spettacolo che fonde illusionismo, light painting e bolle di sapone giganti in una narrazione poetica e visivamente sorprendente. Firmato dai maestri della meraviglia Marco Zoppi e Rolanda, già applauditi in 67 paesi del mondo, lo show va in scena ogni giorno con due repliche, alle 14:30 e alle 16:30.

Magic Fire, spettacolo pirotecnico dell’estate

L’appuntamento con i fuochi d’artificio torna il 9 agosto alle 22:00 con “Magic Fire”, lo show pirotecnico più atteso della stagione. Venticinque minuti di luci, colori e coreografie pirotecniche che illuminano il cielo sopra MagicLand, offrendo ai visitatori un momento di pura emozione collettiva.

Un’estate per un pubblico di tutte le età

Con un programma così articolato, MagicLand conferma il suo ruolo di destinazione estiva per chi cerca un mix di adrenalina, spettacolo e intrattenimento culturale. Dalle giostre ai concerti, dagli spettacoli acrobatici alle feste a tema, ogni angolo del parco si anima per offrire esperienze sempre diverse.

Informazioni aggiornate su eventi, orari e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.magicland.it.

