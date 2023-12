Agrigento, donna sfregiata al volto con l’acido dal marito dopo la denuncia

(Adnkronos) – Una donna è stata sfregiata al volto con dell'acido dal marito, dopo averlo denunciato. L'aggressione a Palma di Montechiaro nell'agrigentino nella loro casa, dove si era recata per prendere alcuni vestiti, visto che si stava separando. La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale 'San Giovanni di Dio'. Sembra fosse stata trasferita da tempo in una comunità protetta, dopo la denuncia al marito per maltrattamenti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

