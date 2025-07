Ai Cancelli di Ostia finestrini rotti e furti d’auto rovinano le giornate al mare

Un ritorno a casa amaro per molti bagnanti

Trascorrere una giornata al mare dovrebbe lasciare solo bei ricordi. Eppure, ai Cancelli di Ostia, sono sempre più frequenti i racconti di chi torna alla propria auto trovandola danneggiata o svaligiata. Tra serrature forzate e vetri infranti, i ladri sembrano avere campo libero nei parcheggi del litorale romano.

Testimonianze di chi ha subito furti

Non è un episodio isolato. Alessandra I., 30 anni, racconta la sua amara esperienza: “Era il compleanno di un amico e abbiamo deciso di festeggiarlo qui. Ho parcheggiato la mia Fiat 500 vicino al 2° cancello. Tornata a casa ho scoperto che la mia borsa da palestra era sparita insieme ad altri effetti personali”. Anche Manuel M., 25 anni, ha trovato il finestrino della sua Golf in frantumi: “Non avevo nulla di valore dentro – racconta – ma hanno portato via un paio di scarpe vecchie e delle salviettine.” I due giovani non hanno denunciato il furto: per loro è stato più semplice riparare i danni da soli piuttosto che affrontare pratiche burocratiche interminabili.

Sicurezza inadeguata e servizi balneari carenti

Mentre il sindaco Roberto Gualtieri celebrava l'efficienza delle spiagge attrezzate e sicure, molti residenti si confrontano con una realtà diversa. I servizi essenziali come bagni pubblici funzionano a singhiozzo e la vigilanza sembra inesistente. Con costi ingenti per i danni subiti e un senso di vulnerabilità crescente, il futuro turistico dei Cancelli appare incerto.

L’incubo del virus West Nile

Mentre i bagnanti affrontano i problemi ai Cancelli di Ostia, nel Lazio si registra il secondo decesso causato dal virus West Nile. Un uomo anziano con patologie croniche preesistenti è morto presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Questo segue il decesso di una donna ottantaduenne avvenuto lo scorso mese presso l'ospedale San Giovanni di Dio a Fondi.

Un’estate da dimenticare

Sebbene Ostia continui ad attrarre turisti e romani in cerca di relax, episodi come questi gettano un'ombra su quella che dovrebbe essere una stagione all'insegna del sole e del mare. Le autorità locali sono chiamate a rispondere a queste sfide per garantire sicurezza ai cittadini e ridare fiducia a chi vive o visita questa parte storica della costa laziale.

© Riproduzione riservata