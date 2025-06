AI, il Lazio guida l’Italia nell’utilizzo nelle imprese

Il Lazio si conferma capofila in Italia per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale in ambito aziendale. A certificarlo è un’elaborazione sui dati Istat realizzata da Federmanager e presentata in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione. Un risultato che premia il tessuto imprenditoriale regionale, sempre più sensibile ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

AI in Italia, Lazio prima: ecco come viene usata

Secondo l’analisi, nel Lazio quasi un’azienda su dieci ha già integrato sistemi di intelligenza artificiale nei propri processi produttivi. Una percentuale (9,7%) che supera la media nazionale, ancora ferma all’8,2%. Le tecnologie più apprezzate includono il riconoscimento vocale, i linguaggi naturali per la generazione automatica di testi, l’automazione dei flussi di lavoro e i sistemi di supporto alle decisioni basati su algoritmi di machine learning e deep learning.

Le imprese del Lazio scelgono di implementare queste soluzioni soprattutto nei reparti di amministrazione e ricerca e sviluppo, a dimostrazione di una progressiva maturazione nell'utilizzo delle nuove tecnologie. I settori più dinamici risultano essere medicina, robotica, logistica e finanza, dove l'intelligenza artificiale viene già utilizzata per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e compensare la carenza di personale specializzato.

AI nel Lazio, alcuni esempi

«Al momento, l'intelligenza artificiale viene impiegata per semplificare operazioni di routine – spiega Antonio Amato, presidente di Federmanager Roma – ma siamo ancora lontani dagli standard europei e statunitensi. Occorre colmare i gap in formazione, innovazione e investimenti, proprio come accadde con la digitalizzazione: spetta ai dirigenti il compito di guidare il cambiamento con visione, responsabilità e competenza».

L'interesse tra i manager cresce, anche se accompagnato da un certo timore. «I dirigenti si avvicinano affascinati, ma anche cauti – racconta Danilo D'Elia, CEO della cooperativa romana Node –. Sanno che l'AI è una rivoluzione, ma hanno bisogno di strumenti concreti. Pensiamo alla sanità: letti intelligenti già oggi possono monitorare i pazienti allettati, sopperendo alla carenza di personale sanitario. Le soluzioni più richieste? Software gestionali, applicazioni su misura e motori di ricerca documentale».

Tra i progetti nati nel Lazio spicca «Smart», una chat intelligente sviluppata dall’azienda capitolina Asc27, pensata per il mondo del business, della finanza, del diritto e della sicurezza informatica. «È un modello compatto, progettato per riflettere prima di rispondere – racconta Nicola Grandis, CEO della società –. Risultato? Risposte precise e contestualizzate, anche in ambiti tecnici. Inoltre, l’AI non ha portato a licenziamenti: i ruoli cambiano, ma il lavoro resta».



