Ai piedi di un monte laziale sorge un posto mistico e selvaggio | Si tratta del borgo dei 40: solo il Papa lo conosce

Scopri il fantastico borgo dei 40 e immergiti in uno scenario da sogno unico, è davvero a pochi passi da Roma.

Il nome di questo Comune è brevissimo ma l’esperienza che si fa venendo qui e l’emozione che si prova visitandolo non passa mai.

Si tratta di un’autentica gemma a 140 metri d’altezza, incastonato tra le valli verdeggianti del Lazio.

Qui la natura si è superata: si respira un’aria pulita e l’atmosfera è unica. Porta i tuoi amici o vacci in dolce compagnia per vivere un’esperienza indimenticabile.

Il Borgo dei 40 è noto al Papa ed è amato da chi cerca il relax e la pace dei sensi. Non puoi proprio perdertelo.

Borgo dei 40, la cittadina laziale dove trascorrere momenti indimenticabili tra arte, relax e natura

Se non hai mai visto il Borgo dei 40, preparati già a rimanere senza parole. Il Comune in questione si trova nel cuore del Lazio e più di preciso tra i colli dell’area della Sabina è considerato uno dei posti più belli di tutta la provincia di Rieti.

Il borgo dei 40 sorge a 138 metri di altezza e qui, tra i vicoli acciottolati la meravigliosa natura circostante, le piccole botteghe di una volta, i prodotti della cucina locale e antiche abbazie, si può respirare un atmosfera fuori dal comune. Qui ha soggiornato anche Carlo Magno. Scopri dove si trova di preciso il Borgo dei 40 e come mai il papa e pochi altri conoscono bene il suo fascino e la sua storia.

Cosa rende questo Paese speciale e suggestivo

Il borgo in questione sorge a 40 km di distanza da Roma nord. Si chiama Farfa, si erge al centro della Valle Farfa e prende il nome dalla valle stessa. Il Comune è famoso per l’abbazia benedettina e per questa ragione è conosciuto dal Papa. L’abbazia è stata fondata da parte di San Lorenzo Siro, noto come Santo Illuminatore, che trasformò questo luogo in un ardente centro di preghiera. L’atmosfera sacra dell’epoca oggi è ancora tangibile, come pure sono perfettamente conservati i meravigliosi affreschi, ma ha in parte ceduto il passo all’esaltazione dell’arte, alla pace e al relax. Farfa è anche il luogo in cui si svolgono molti eventi culturali e gastronomici d’eccezione, che richiamano tanti visitatori ogni anno.

Il centro storico di questo paesino della Sabina è molto particolare e sembra rimasto fermo nel tempo. Come si legge nel sito web www.visitlazio.com, ogni strada è dedicata al tipo di merce che veniva venduto dalle piccole botteghe artigiane locali. A rendere speciale il Borgo dei 40 è la posizione geografica e la sua identità medioevale, rimasta intatta fino a oggi.