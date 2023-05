Al Bano, stasera show per gli 80 anni: anche Romina Power sul palco

(Adnkronos) – Un emozionante duetto con Gianni Morandi, la sorpresa di Adriano Celentano, il regalo di Renato Zero e un ballo con Romina saranno solo alcune delle sorprese che Al Bano farà ai telespettatori che stasera, in prima serata su Canale 5, seguiranno 'Al Bano 4 volte 20', un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell’Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: Gianni Morandi, Renato Zero – che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano – Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, per la prima volta tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera: una sequenza di grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico. Lo show è prodotto da Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata