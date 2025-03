Mercoledì 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, il Bioparco di Roma celebra tutti i papà e nonni con un’iniziativa speciale. Per tutta la giornata, i papà (e anche i nonni!) che si presenteranno al parco accompagnati dai propri figli, avranno diritto all’ingresso gratuito. Una bellissima opportunità per trascorrere insieme una giornata all’insegna della natura e del divertimento, immersi tra gli animali e le bellezze del parco.

Ma le sorprese non finiscono qui: anche i figli accompagnati dal papà potranno beneficiare di un’offerta speciale, con un biglietto d’ingresso a solo 10,00 Euro, una tariffa vantaggiosa per passare una giornata speciale in famiglia. Un’occasione unica per vivere il Bioparco, scoprire nuove specie animali e imparare a conoscere il mondo della fauna. Il piccolo Frosy con la mamma Rebecca

È importante sottolineare che questa promozione è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati in biglietteria, quindi non sarà possibile usufruire dello sconto per i biglietti acquistati online. Inoltre, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso.

Lo scorso 28 febbraio al Bioparco è nato un maschio di cammello della Battriana.

I genitori sono Rebecca, che ha sette anni, e Finn, di cinque anni. I guardiani della struttura hanno deciso di chiamarlo Frosy.

Il cammellino è in ottima salute, è vispo, ama prendere il sole, e sta sempre con la mamma che lo allatta regolarmente, sotto lo sguardo attento della nonna Enza, madre di Rebecca e della zia Pasqualina, sorella di Rebecca. Il 19 marzo per le famiglie sarà un’occasione per visitare il piccolo Frosy. ll Bioparco ospita circa 1300 animali di 200 specie diverse.

Il Bioparco di Roma si conferma ancora una volta come una delle mete ideali per trascorrere una giornata in famiglia, all’insegna dell’educazione e del divertimento. Un’occasione imperdibile per celebrare i papà in modo originale, coinvolgente e istruttivo.

© Riproduzione riservata