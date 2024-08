Al Caruso Belmond di Ravello, “Sip’ping on luxury”, per celebrare il mondo dei cocktail

Sabato 24 agosto, il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, a Ravello, si prepara a diventare la cornice di una serata indimenticabile dedicata all’arte del bartending. “Sip’ping on luxury” (Sorseggiando il lusso), non sarà solo un evento, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che celebrerà il mondo dei cocktail in un ambiente che trasuda eleganza e storia.

Il fascino del cocktail al Caruso Belmond

Vincenzo Imparato

Protagonisti della serata saranno due figure straordinarie: Tommaso Mansi, storico bar manager del Caruso, e Vincenzo Imparato, giovane e talentuoso bartender del Sips di Barcellona, attualmente riconosciuto come il miglior bar del mondo dai World’s 50 Best Bars. Questo duo promette di stupire gli ospiti con creazioni che fondono esperienza e innovazione, in un contesto dove la vista mozzafiato e l’atmosfera unica di Ravello faranno da sfondo perfetto.

Mansi, con la sua lunga carriera e il suo stile inconfondibile, rappresenterà la tradizione e l’eleganza della Costiera Amalfitana. A fianco a lui, Imparato porterà la freschezza e la vivacità delle nuove tendenze internazionali, grazie alla sua esperienza al Sips di Barcellona, che lo ha reso uno dei nomi più promettenti nel panorama mondiale del bartending.

Mediterraneo, il tema base della filosofia del Caruso

La serata avrà come tema il Mediterraneo, con cocktail che esalteranno il limone della Costiera, accompagnati da spezie e influenze spagnole e orientali. Il connubio tra tradizione e innovazione sarà evidente in ogni drink, trasformando ogni sorso in un’esperienza unica e irripetibile.

L’Executive Chef del Caruso, Armando Aristarco, accompagnerà questa esplosione di sapori con le sue creazioni culinarie, in un perfetto equilibrio tra gastronomia e mixologia. I cocktail, con la loro complessità e raffinatezza, saranno esaltati da piatti studiati appositamente per l’occasione, creando un’esperienza multisensoriale che coinvolgerà tutti i sensi.

Secondo Iolanda Mansi, Hotel Manager del Caruso, l’evento rappresenta “una testimonianza di fiducia nel futuro e nell’entusiasmo contagioso dei giovani”, sottolineando come la tradizione possa e debba evolversi, senza perdere la propria essenza. L’incontro tra Mansi e Imparato sarà un’occasione per esplorare nuove idee e per creare qualcosa di unico, in un contesto che celebra l’eccellenza in tutte le sue forme.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 24 agosto, dalle 19:30 alle 23:00, per una serata all’insegna della passione e della creatività, con una vista che abbraccia il mare e un cielo che promette di regalare momenti indimenticabili.

Per informazioni e prenotazioni:

Email: concierge.car@belmond.com

Telefono: 089 8588801

Costo: 26 euro a cocktail

Un evento che si preannuncia leggendario, proprio come la location che lo ospiterà. Non resta che prepararsi a vivere una serata magica, dove ogni dettaglio è studiato per lasciare il segno.