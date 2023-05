Al via l’Electric Tour 2023, il viaggio del Volvo FH Electric

(Adnkronos) – Diciassette tappe a partire da quella del 24 maggio nell’Headquarter di Volvo Trucks Italia: prende il via l’Electric Tour 2023, il viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico di Volvo Trucks. Diciassette tappe presso le concessionarie di proprietà ed indipendenti per vedere da vicino l’innovazione tecnologica dei veicoli elettrici. L’iconico veicolo di Volvo Trucks 100% elettrico conserva le prestazioni di sempre: 490 kW (666 CV) di potenza continua, sei batterie da 600V – 540 kWh totali, freno motore rigenerativo per un’autonomia fino a 300 km. Oltre a totale assenza di emissioni allo scarico. Chi lo desidera, può prenotare un test drive presso il proprio concessionario o sul sito di Volvo Trucks Italia e sperimentare la silenziosità di un mezzo pesante privo di vibrazioni e rumori. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

