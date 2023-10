Al via Linea Blu Discovery, viaggio nel mondo della pesca italiana

(Adnkronos) – Al via Linea Blu Discovery, un viaggio nel mondo della pesca italiana, in onda su Rai 1 e Rai Italia il sabato alle 14.00. Il programma nasce dalla collaborazione tra Rai, TvCom e Federpesca, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – nell’ambito del programma Nazionale triennale della pesca e acquacoltura della Direzione Generale delle Pesca Marittima e dell’acquacoltura. Il programma vuole raccontare al grande pubblico il mondo della pesca italiana. La Direttrice di Federpesca, Francesca Biondo, ha spiegato che la pesca è "un settore che sta cercando di affrontare con dignità, nel miglior modo possibile, le sfide sempre più complesse che gli si pongono davanti e che merita di essere conosciuto per quello che realmente è, raccontando ai cittadini le difficoltà e le bellezze di questo mestiere grazie al quale ogni giorno, i migliori prodotti ittici arrivano sulle tavole degli italiani". "Linea Blu Discovery – ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – è un programma importantissimo perché approfondisce la cultura del mare. Attraverso immagini suggestive e le testimonianze di chi il mare lo vive, racconta un intero mondo e la sua storia, dando spazio a chi non solo trae sostentamento dal mare stesso ma con il suo ruolo ne diventa prezioso custode". Il programma si snoda in quattro puntate con un viaggio alla scoperta di alcune tra le più note marinerie del nostro Paese: Mazara del Vallo, Riposto, Molfetta, Termoli, Chioggia, Ancona, Fiumicino e Castiglione della Pescaia. Federpesca ha anticipato che "in ognuna di queste località incontreremo i pescatori, li seguiremo nel loro lavoro, per mostrare al pubblico la grande ricchezza dei nostri mari e le diverse tecniche di pesca. Racconteremo le loro tradizioni, i progetti per la salvaguardia dell’ambiente, i territori, assaggeremo i piatti tipici della loro cucina e percorreremo tutta la filiera che fa del nostro pescato una vera e propria eccellenza italiana". A condurre il programma è Fabio Gallo con la partecipazione di Giulia Capocchi e verranno guidati nel loro viaggio dagli uomini e dalle donne di Federpesca, la Federazione Nazionale delle imprese di Pesca che, dal 1961, rappresenta e tutela gli armatori e le imprese della pesca italiana. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

