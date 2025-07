Alatri, madre disperata ruba cibo per sfamare la figlia: giudice la assolve per necessità

La disperazione dietro il furto

Una storia che ha colpito l'opinione pubblica arriva da Alatri, piccolo centro in provincia di Frosinone. Protagonista è una madre di 49 anni, che chiameremo Anna per tutelarne la privacy. La donna è stata sorpresa a rubare cibo in un supermercato locale. Nella sua borsa nera aveva nascosto parmigiano, salmone e altre piccole provviste, per un valore complessivo di 146 euro.

L’allarme e l’intervento

Mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare, è scattato l'allarme antitaccheggio. Gli addetti alla sicurezza sono subito intervenuti bloccandola. Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo, i prodotti sono stati rinvenuti nella sua borsa.

Una difesa straziante

In tribunale, la difesa ha toccato il cuore del giudice raccontando una situazione familiare drammatica: un frigorifero costantemente vuoto e una figlia da sfamare. “Non voleva rubare per avidità, ma per necessità”, ha sottolineato l’avvocato difensore.

La decisione del giudice

Dopo aver ascoltato le ragioni della donna e considerata la sua situazione economica precaria, il giudice ha deciso di non infliggerle alcuna pena. Ha dichiarato che il furto era motivato dalla reale esigenza di provvedere alla figlia.

Un tema sociale più ampio

Questo caso riaccende i riflettori su un problema più ampio: quello della povertà crescente anche nelle società moderne. Storie come quella di Anna, purtroppo non isolate, invitano a riflettere sulla necessità di supporto alle famiglie in difficoltà.

Siamo davanti a una vicenda che non può lasciarci indifferenti e che ci spinge a riflettere su quanto sia importante garantire condizioni dignitose per tutti.

