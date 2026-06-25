Alatri, minaccia la compagna con un coltello da 27 cm e ferisce un carabiniere

Una chiamata al 112 ha interrotto una lunga sequenza di minacce e violenze in una casa di Alatri. La scorsa notte una donna ha chiesto aiuto ai Carabinieri dopo l’ennesima aggressione del compagno, che l’avrebbe minacciata con un coltello lungo 27 centimetri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alatri, la richiesta di aiuto dopo anni di violenza domestica

La vicenda si è consumata in un’abitazione della città ernica, nel Frusinate, dove una lite domestica è degenerata fino a rendere necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La donna, ormai provata da un periodo segnato da vessazioni continue, ha trovato la forza di telefonare al numero di emergenza nel momento in cui la situazione stava diventando più pericolosa.

Al centro dell’intervento c’è il racconto di una convivenza segnata da minacce, paura e aggressioni ripetute. La chiamata non è stata soltanto una richiesta di soccorso legata a un singolo episodio, ma il gesto decisivo di chi ha scelto di interrompere una condizione diventata insostenibile. In casa, in quel momento, l’uomo avrebbe impugnato un coltello di 27 centimetri, usato per intimorire la compagna nel corso del litigio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’arrivo dei Carabinieri ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze più gravi. I militari sono entrati nell’abitazione per mettere in sicurezza la donna e ricostruire quanto stesse accadendo. L’intervento, però, si è trasformato rapidamente in una fase molto delicata, perché l’uomo non si è calmato neppure davanti alla presenza delle divise.

Coltello contro la compagna e aggressione ai militari

Quando i Carabinieri hanno tentato di procedere al controllo, l’uomo si è scagliato contro di loro. La reazione violenta ha reso necessario l’arrivo di un’altra pattuglia in supporto. Soltanto dopo momenti di forte tensione i militari sono riusciti a bloccarlo, immobilizzarlo e impedire nuovi rischi per la donna e per gli stessi operatori intervenuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Durante la colluttazione un carabiniere è rimasto ferito. Il militare è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso e ha riportato lesioni lievi, giudicate guaribili in pochi giorni. Un dettaglio che conferma la pericolosità dell’intervento e la rapidità con cui una richiesta di aiuto in ambito familiare può trasformarsi in una situazione ad alto rischio anche per chi arriva sul posto per proteggere la vittima.

Il coltello usato per la minaccia è stato recuperato e sequestrato. La lunghezza dell’arma, 27 centimetri, rende ancora più evidente la gravità del contesto nel quale la donna ha deciso di chiedere soccorso. In casi simili ogni minuto può fare la differenza: la chiamata al numero di emergenza ha permesso ai Carabinieri di intervenire mentre l’aggressione era ancora in corso.

In casa marijuana, semi di cannabis e materiale per il confezionamento

La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altri elementi. Nell’appartamento i militari hanno trovato tre piante di marijuana, blister contenenti semi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento della droga. Tutto è stato sequestrato.

La vicenda, quindi, non si limita alle accuse legate alla violenza contro la compagna e all’aggressione ai Carabinieri. Nel corso degli accertamenti è emerso anche un possibile quadro connesso alla coltivazione e alla gestione di sostanze stupefacenti. La presenza del bilancino e del materiale per il confezionamento sarà valutata dagli investigatori per definire il perimetro delle contestazioni.

Per la donna resta centrale il passaggio più importante: aver chiesto aiuto. La violenza domestica spesso si consuma lontano dagli occhi esterni, dentro mura che diventano luogo di isolamento e paura. La telefonata al 112 ha consentito l’intervento dei militari e ha aperto una nuova fase, con l’attivazione delle procedure necessarie a tutelare la vittima e ad accertare le responsabilità.

Arresti domiciliari per l’uomo in attesa delle valutazioni giudiziarie

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Dovrà rispondere delle accuse legate alla minaccia alla compagna, all’aggressione ai Carabinieri e a quanto emerso durante la perquisizione.

La misura cautelare arriva al termine di una notte segnata dalla richiesta di aiuto della vittima, dall’intervento dei militari, dal ferimento di un carabiniere e dal sequestro del materiale trovato in casa. Ora il procedimento seguirà il proprio corso nelle sedi competenti, con gli accertamenti necessari su ogni aspetto della vicenda.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è allo stato solamente indiziato di delitto. La sua posizione sarà definitivamente vagliata solo dopo l’eventuale emissione di una sentenza passata in giudicato, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.