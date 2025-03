Alatri, Omicidio Thomas Bricca: ergastolo a Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia

Lunedì 10 marzo 2025, la Corte d’Assise di Frosinone ha emesso la sentenza di primo grado per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso il 30 gennaio 2023 ad Alatri. Roberto Toson è stato condannato all’ergastolo, mentre il figlio Mattia ha ricevuto una pena di 24 anni di reclusione. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche a Mattia, incensurato, mentre per il padre, con precedenti penali, è stata applicata la pena massima.

Ricostruzione dell’omicidio: il raid armato nel centro di Alatri

La sera del 30 gennaio 2023, Thomas Bricca si trovava con alcuni amici nella piazzetta del “Girone”, nel cuore del centro storico di Alatri. Intorno alle 20:00, uno scooter Yamaha T-Max si avvicinò al gruppo. A bordo c’erano due uomini, entrambi con casco integrale.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, a sparare è stato Mattia Toson, che dalla sella posteriore del mezzo ha esploso tre colpi di pistola. Uno di questi ha colpito Thomas alla testa, uccidendolo sul colpo.

Le indagini hanno evidenziato che il vero obiettivo della sparatoria fosse Omar Haoudi, un giovane amico di Thomas che si trovava accanto a lui. La vittima sarebbe stata colpita per errore a causa di un fraintendimento nell’identificazione del bersaglio.

Il movente dell’omicidio: risse e rivalità tra bande

L’omicidio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra due gruppi giovanili rivali di Alatri. Nei giorni precedenti al delitto, si erano verificati scontri tra il gruppo di cui facevano parte i Toson e quello di Haoudi.

Le indagini hanno rivelato che il raid armato del 30 gennaio è stato una spedizione punitiva, orchestrata per dimostrare supremazia e vendicare le offese subite. Thomas Bricca, però, non aveva ruoli attivi in questi contrasti, risultando vittima di una tragica fatalità.

Gli elementi chiave dell’accusa

Diversi indizi hanno portato alla condanna dei Toson:

Testimonianze oculari: Alcuni testimoni hanno riconosciuto il comportamento dei due uomini a bordo dello scooter e hanno identificato i Toson nonostante i caschi integrali.

Movimenti sospetti: I cellulari di Roberto e Mattia risultavano spenti al momento dell’omicidio. Inoltre, il sistema di videosorveglianza della casa della famiglia Toson era misteriosamente fuori uso quella sera.

Testimonianza dell’ex fidanzata di Mattia: La ragazza ha raccontato che il giovane era arrivato in ritardo a una cena, con un casco nel bagagliaio dell’auto, poi scomparso al ritorno.

Tracce balistiche: Sebbene l’arma del delitto non sia stata ritrovata, i proiettili recuperati sulla scena del crimine sono risultati compatibili con una pistola che si sospetta fosse in possesso dei Toson.

La sentenza: ergastolo per Roberto Toson, 24 anni per Mattia

Dopo mesi di dibattimento, la Corte d’Assise di Frosinone ha emesso il verdetto:

Ergastolo per Roberto Toson, riconosciuto come co-autore dell’omicidio e figura dominante nell’organizzazione dell’agguato.

24 anni di reclusione per Mattia Toson, con attenuanti generiche concesse per l’assenza di precedenti penali.

La difesa ha annunciato ricorso in appello, contestando l’identificazione degli imputati e la ricostruzione della premeditazione.

Le reazioni della comunità di Alatri e della famiglia Bricca

La sentenza ha suscitato forti emozioni ad Alatri. I familiari di Thomas hanno espresso sollievo, sebbene il dolore per la perdita del ragazzo resti incolmabile. “Giustizia è stata fatta, ma questo non ci restituirà nostro figlio,” ha dichiarato il padre di Thomas all’uscita del tribunale.

Anche la comunità locale ha seguito con apprensione il processo, segnato da una forte partecipazione pubblica e da manifestazioni per chiedere giustizia.

Un caso che segna la Ciociaria

L’omicidio di Thomas Bricca ha rappresentato uno dei casi più drammatici della cronaca nera recente in Ciociaria. Ha acceso i riflettori sulla violenza giovanile e sulla necessità di misure più incisive per prevenire simili tragedie.

Mentre la giustizia ha compiuto il primo passo con questa sentenza, resta ora da vedere cosa accadrà nei prossimi gradi di giudizio. La famiglia Bricca attende l’ultimo verdetto con la speranza che la memoria di Thomas possa essere onorata con la certezza della pena per i responsabili.

