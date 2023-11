Albania, calcio sotto choc: Raphael Dwamena collassa e muore in campo a 28 anni

(Adnkronos) – Tragedia nel calcio in Albania dove il ghanese Raphael Dwamena, 28 anni, è morto dopo essere collassato in campo durante il match tra la sua squadra l’Egnatia e il Partizani, nella Serie A albanese. L’attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter, secondo i media albanesi, sarebbe poi morto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul campo. Sembra sia la terza volta in carriera che il giocatore ha subito un malore in campo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

