Albero caduto a Colle Aniene, indagini chiuse: due funzionari del Campidoglio verso il processo per la morte di Francesca Ianni

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte di Francesca Ianni, 45 anni, colpita da un albero caduto il 23 dicembre 2024 in un’area verde a Colle Aniene. L’atto di fine indagine apre ora la strada alle valutazioni della Procura in vista di una possibile richiesta di rinvio a giudizio: a rischio processo risultano due funzionari del Campidoglio, indagati per omicidio colposo e lesioni.

Procura di Roma, l’avviso di fine indagine e i reati contestati

Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, ruota attorno alle responsabilità collegate alla gestione e alla manutenzione del verde urbano. I capi di imputazione ipotizzati sono omicidio colposo, per la morte della donna, e lesioni, per il ferimento dell’altra persona che era con lei su una panchina. La chiusura delle indagini – formalizzata con l’avviso ex art. 415-bis – consente agli indagati di prendere visione degli atti, presentare memorie difensive e chiedere eventuali interrogatori o integrazioni, prima delle determinazioni finali della Procura.

Caduta dell’albero nel parco Livio Labor: la dinamica e il ferimento dell’amica

La tragedia avvenne nel parco "Livio Labor", nella zona di Colle Aniene, in via Cesare Massini. Francesca Ianni era seduta su una panchina insieme a un'altra donna rimasta ferita; con la vittima c'erano anche i tre figli, rimasti illesi. Un episodio che riportò con forza al centro dell'attenzione il tema della sicurezza nelle aree verdi cittadine e dei controlli sulle alberature in contesti frequentati ogni giorno da famiglie e sportivi.

La consulenza tecnica sugli alberi caduti dal 2024 e il nodo della manutenzione

Nel corso dell’inchiesta, gli inquirenti hanno disposto una consulenza tecnica che non riguarda soltanto l’albero crollato a Colle Aniene, ma anche gli altri casi di alberi caduti nella Capitale dal 2024. È un passaggio rilevante perché, secondo quanto emerso dall’attività tecnica richiamata nelle notizie di queste ore, sarebbe stata riscontrata una manutenzione non corretta dell’esemplare crollato, con possibili riflessi sulla prevedibilità del cedimento e sulla catena delle verifiche dovute.

Le conseguenze amministrative e il tema dei controlli sul verde

In casi come questo, l'accertamento penale si intreccia con aspetti amministrativi: programmazione delle potature, criteri di monitoraggio, gestione delle priorità, tracciabilità degli interventi e responsabilità in caso di segnalazioni o valutazioni tecniche su piante ritenute a rischio.

La possibile apertura di una fase processuale – qualora la Procura chieda il rinvio a giudizio – sarà anche un banco di prova per chiarire procedure, tempi e passaggi decisionali collegati alla tutela del verde e alla sicurezza degli spazi pubblici, specie dove insistono panchine, giochi e percorsi pedonali.

Attese e reazioni: il peso di un’inchiesta su una morte evitabile

Per i familiari di Francesca Ianni e per chi frequenta ogni giorno i parchi di Roma, la chiusura delle indagini rappresenta un momento delicato: l’aspettativa è capire se, e in che misura, il cedimento potesse essere prevenuto con una gestione diversa. Dal canto loro, gli indagati potranno far valere le proprie ragioni nelle forme previste, mentre l’amministrazione capitolina resta sotto osservazione sul piano dell’organizzazione del verde urbano.

La vicenda, oltre al profilo giudiziario, richiama l’urgenza di standard operativi chiari, verifiche periodiche e un sistema di controlli in grado di ridurre i rischi in luoghi destinati alla vita quotidiana.