Alberto Angela costretto a ‘fuggire’ | Pubblico italiano sconvolto dalla notizia: cosa è successo in questi ultimi minuti

Un brutto colpo per Alberto Angela e per il suo pubblico: se ne deve andare

Classe 1962, Alberto Angela è un divulgatore scientifico e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano. Figlio dell’indimenticabile Piero Angela, è conosciuto a livello televisivo per aver di fatto raccolto l’eredità del padre e la sua missione lavorativa, che consente a tutti di acculturarsi e di scoprire cose nuove semplicemente dal divano di casa.

Sono molti i programmi che, tra i conduttori o gli autori, portano il suo nome. Uno dei più famosi è Superquark, così come Passaggio a Nord Ovest su Rai 1. Dal 2000, poi, ha condotto con il padre Piero Ulisse – Il piacere della scoperta e a partire dal 2018 ha condotto sempre su Rai 1 Meraviglie.

Nelle ultime ore, però, il suo nome è finito al centro di quello che i suoi fan definiscono come un vero e proprio scandalo. Alberto Angela è stato costretto ad andarsene, ecco perché.

Alberto Angela se n’è andato: l’ha voluto la Rai

Uno degli ultimi progetti portati avanti da Alberto Angela è stato Noos – L’avventura della conoscenza, che ha esordito su Rai 1 il 29 giugno 2023 e che quest’anno è tornato con una seconda edizione molto attesa dai fan. Il giorno della messa in onda era quello del giovedì ma, proprio in previsione della puntata del 25 luglio, Rai 1 ha annunciato un cambio di programma radicale: Noos salterà e la puntata prevista per il 25 luglio verrà invece messa in onda il 22 di agosto. Secondo molti, il motivo è la controprogrammazione di Mediaset che, proprio al giovedì sera, propone su Canale 5 il fortissimo Temptation Island.

Giovedì 25 luglio, infatti, è prevista la puntata finale del programma targato Fascino, per cui si stima che saranno moltissimi gli italiani attaccati al televisore per guardarla. Per questo motivo, probabilmente, Rai 1 ha voluto non giocarsi una puntata di Noos e riservarla quindi a una giornata di fine agosto, dove la concorrenza è meno forte.

Cosa ci sarà su Rai 1

Sospeso Noos, Rai 1 ha deciso di provare a sfidare Temptation Island con due film. Il primo è un cortometraggio intitolato Un viaggio a quattro zampe mentre il secondo è Il provinciale.

Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 si sta già organizzando per vedere questa puntata finale di Temptation Island in compagnia: per quanto sia classificato da molti come “trash”, di fatto è uno dei programmi più di successo del periodo.