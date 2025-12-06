Alberto Angela e il mito di Cesare: il nuovo libro che riaccende il fascino della storia romana

Alberto Angela torna in libreria con Cesare. La conquista dell’eternità e riporta al centro del dibattito culturale un personaggio che continua a esercitare un magnetismo raro. Lo fa partendo dal De Bello Gallico, un testo letto per decenni come un obbligo scolastico e che invece, secondo il divulgatore, contiene la voce diretta di uno dei protagonisti più decisivi della storia romana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Angela in una intervista al Corriere della Sera ricostruisce il contesto in cui Cesare agì, l’immagine del generale che non arretrava, del politico capace di muoversi in un ambiente insidioso, dell’uomo che vedeva lontano. E afferma con decisione: nell’arte della guerra e nella gestione del potere, Cesare non ebbe eguali, neanche in confronto con Napoleone. Una tesi forte, sorretta dall’analisi dei testi antichi e da una lettura personale maturata in anni di studio.

Perché Cesare, secondo Angela, supera Napoleone come figura storica

Angela non usa mezzi termini: Cesare possedeva una combinazione unica di capacità militari e talento politico. In battaglia si esponeva senza esitazioni, guidava i suoi uomini sul campo, dava un esempio visibile mentre l’imperatore francese preferiva coordinare da posizione protetta. Per il divulgatore, questo dettaglio rivela un tratto decisivo: Cesare viveva una condizione in cui perdere non era contemplato. Qualunque cedimento sarebbe stato fatale, a causa dei popoli ostili che lo attendevano e di una Roma pronta a sostituirlo. La sua tenacia gli permise di evitare ciò che Napoleone, secoli dopo, dovette affrontare: una sconfitta simbolica come Waterloo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il De Bello Gallico letto come un reportage dall’antichità

La scelta di Angela di concentrare l’opera sul De Bello Gallico nasce dall’idea che sia uno dei documenti più vividi dell’età romana. Lo definisce una sorta di diario inviato da un comandante a chi restava nella capitale, un racconto dove azioni militari, diplomazia e geografia formano un tutt’uno. Per anni percepito come un esercizio grammaticale, il testo rivela invece una struttura narrativa ricca, che unisce descrizioni di battaglie a momenti di vita politica. I riferimenti che Angela utilizza – dal Gladiatore al Trono di Spade – non servono a spettacolarizzare, ma a indicare quanto quelle pagine siano immerse in dinamiche umane, vendette, alleanze mutevoli e immagini che rimandano alla forza simbolica delle culture celtiche.

Il ponte sul Reno: un’impresa che mostra la modernità romana

Fra gli episodi che più colpiscono Angela c’è la costruzione del ponte che permise a Cesare di raggiungere le terre oltre il Reno. Un’opera tanto rapida quanto difficile, realizzata in pochi giorni con il fiume in piena. Gli storici non sono concordi su ogni passaggio tecnico, ma la riuscita è indiscutibile. Per Angela, quell’impresa sintetizza la capacità romana di trasformare un obiettivo militare in una dimostrazione di superiorità tecnologica. Attraversare il fiume significò affermare la presenza di Roma in un territorio ostile e assicurare che nessuna popolazione potesse sentirsi al riparo.

Il volto privato di Cesare: seduzione, politica e ferocia

Angela non evita il lato più complesso del personaggio. Ricorda le numerose relazioni, le quattro mogli, i legami con figure dell’élite romana e le regine che ebbero un ruolo nella sua vita pubblica e personale. Sottolinea inoltre come all’epoca l’amore fra uomini non suscitasse scandalo, purché rispettasse codici precisi. A questa dimensione più intima affianca quella più dura: Cesare firmò azioni che oggi giudicheremmo atroci, come l’eliminazione dei gruppi germanici che avevano chiesto protezione o la mutilazione ordinata dopo una rivolta. Angela spiega che simili gesti vanno letti nel quadro dell’epoca, in cui la guerra implicava crudeltà che servivano a impedire ulteriori rivolte.

Una visione frutto di esperienza personale: il ricordo del rapimento in Niger

Nel presentare il libro, Angela torna spesso sul rapimento del 2002. Racconta come in quelle ore si sia trovato a un passo dalla morte, costretto a mantenere lucidità davanti ai sequestratori. Descrive quel momento come un punto di svolta che lo ha spinto a rivalutare la sua strada e il valore della conoscenza. Da quell’esperienza nasce anche il suo modo di comunicare: un approccio che privilegia la chiarezza, il desiderio di condividere e l’idea che ogni dettaglio abbia un valore narrativo. Non è un caso che la sua riflessione su Cesare sia accompagnata da considerazioni sul coraggio, sul giudizio rapido e sulla capacità di reagire in condizioni estreme.

Cesare, i giovani e la dedica ai figli

Angela dedica il libro ai suoi tre figli, legando la figura del generale romano a un messaggio rivolto ai ragazzi di oggi. Molti vivono un presente incerto, pieni di timori rispetto al futuro. Cesare, osserva, mostra quanto sia utile credere nelle proprie possibilità, anche quando ci si sente in ritardo o fuori posto. L’autore riflette poi sul cambiamento che attraversa un genitore quando i figli lasciano la casa, sottolineando come i momenti quotidiani, anche quelli più banali, diventino preziosi una volta svaniti. La sua filosofia educativa coincide con quella che il padre Piero gli ha trasmesso: offrire strumenti, non imposizioni, e accompagnare senza dirigere.

Televisione, web e divulgazione: il metodo Angela

Il divulgatore ammette di provare imbarazzo per la notorietà, un elemento che considera accessorio rispetto al lavoro. I social, dice, non devono condizionare contenuti e metodo, ma possono diventare un supporto utile. Resta convinto che la divulgazione abbia ancora un ruolo fondamentale, anche nell’epoca della rete e dell’intelligenza artificiale. Internet rende accessibili informazioni infinite, ma richiede capacità di orientamento. Angela rivendica la scelta di lavorare con calma, di privilegiare la precisione e la qualità, valori che gli derivano anche dall’esempio paterno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un percorso costruito su ricerca e narrazione

Nato a Parigi nel 1962, cresciuto in una famiglia abituata a viaggiare, Angela ha dedicato oltre dieci anni alla ricerca sul campo in Africa e in Asia. Prima di diventare un volto televisivo, ha partecipato a spedizioni in ambienti remoti, studiando i resti dei nostri antenati. Dal 1990, anno in cui debuttò nella Tv svizzera italiana, ha costruito programmi che hanno definito un nuovo modo di raccontare la storia e la scienza. Passaggio a Nord Ovest e Ulisse restano i progetti che più ne rappresentano l’identità. Con il nuovo saggio su Cesare aggiunge un tassello prezioso a un percorso che continua a nutrire l’immaginario collettivo, offrendo al pubblico un accesso diretto al passato attraverso una narrazione solida, documentata e ricca di prospettive.