Alcaraz-Djokovic finale oggi a Cincinnati: orario, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in finale oggi all'Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. Lo spagnolo ventenne, prima testa di serie e numero 1 del mondo, in semifinale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz per 2-6, 7-6 (7-4), 6-3 in 2h18'. Djokovic, 36enne numero 2 del seeding e del mondo, piega il tedesco Alex Zverev per 7-6 (7-5), 7-5) in 2h04'. I due big tornano ad affrontarsi ad un mese dalla finale di Wimbledon, vinta dallo spagnolo. Djokovic conduce 2-1 nei confronti diretti con il giovane avversario. "E splendido che il numero 1 e il numero 2 si affrontino in un grande evento in finale. E' quello che tutti si aspettavano e tutti volevano: e ora eccoci qua", dice Djokovic, che a Cincinnati non ha ancora perso un set. La finale comincerà non prima delle 22.30 italiane di oggi. Il match sarà trasmesso da Sky Sport, sul canale 201, e sarà visibile in streaming sull'app Sky Go e la piattaforma Now.

