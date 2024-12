Aldi, la spara grossa | Arriva la CHRISTMAS WEEK per portare a casa l’olio più amato d’Italia: i frantoi sono su tutte le furie

La nuova promozione Aldi Italia è imperdibile, scopri qual è il prodotto scontatissimo che salva il Natale.

Non perdere la testa per i tuoi acquisiti natalizi: è questa l’unica offerta valida da non lasciarsi scappare.

Aldi Italia ha deciso di applicare sconti da urlo a tante referenze alimentari e non solo. Ci sono pochi giorni per aderire.

Affrettati, a pochi passi da te ci sono dei prodotti a prezzi più ridotti che mai. Recati in uno dei tanti store della catena di supermercati Aldi Italia.

Solo nei punti vendita Aldi Italia puoi trovare una promozione così: ecco la promozione più preziosa del nuovo volantino.

Aldi Italia, fioccano gli sconti di Natale

Il Natale e il Capodanno si avvicinano sempre di più e insieme alle Feste arrivano anche gli sconti. I gestori dei punti vendita della grande distribuzione organizzata sanno bene che in questo momento tutte le famiglie fanno scorta di prodotti per la casa, alimenti detersivi e tutto quello che occorre per riempire la dispensa in vista delle festività. In particolar modo il famoso brand Aldi ha creato delle promozioni ad hoc per il Natale.

All’interno del volantino delle offerte Aldi Italia della seconda metà di dicembre c’è una promozione incredibile. Scopri di quale prodotto si tratta e corri a fare la tua scorta. Di certo è qualcosa di cui non puoi fare a meno e neppure i tuoi amici e parenti. Non lasciarti scappare la promozione più bella dell’autunno 2024.

Il prodotto 100 per 100 italiano a un prezzo stracciato

La nota catena di supermercati e discount, presenti in tutta Italia, ha appena creato un’offerta vastissima di prodotti che si trovano in vendita a prezzi scontatissimi. A partire dal 16 dicembre 2024 sugli scaffali di tutti i supermercati Aldi Italia è possibile trovare pasta, biscotti di grandi brand di food, acqua, surgelati, snack, creme spalmabili, affettati, formaggi, ortaggi e tanto altro ma in particolar modo a colpire molto i clienti è l’offerta su un ottimo condimento, tutto italiano.

Si tratta dell’olio extravergine di oliva del marchio I colori del Sapore, un olio 100% italiano che ora costa appena 10 euro e 65 per litro. L’olio extra vergine di oliva grezzo di Aldi Italia non è sottoposto a filtrazione e si può utilizzare per cucinare o per condire le pietanze a crudo. Ora una bottiglia da 750 ml d’olio è in vendita al prezzo di euro 7,99 invece che euro 9,79. L’incredibile sconto del 18 per cento è valido fino al 22 dicembre 2024 e fino ad esaurimento delle scorte di magazzino.