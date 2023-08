Alessandria, bimbo di 9 anni muore dopo la puntura di un calabrone

(Adnkronos) – Un bambino tedesco di 9 anni è morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. I fatti risalgono al 21 agosto, quando il piccolo – originario di Norimberga – è stato punto al collo da un insetto, molto probabilmente un calabrone, mentre giocava nei pressi di una stalla nell'agriturismo dove si trovava in vacanza. Il bambino è andato in shock anafilattico ed è stato subito chiamato il 118. I sanitari hanno prima guidato i familiari nell'effettuare le manovre di soccorso, poi giunti sul posto hanno proseguito con il massaggio cardiaco. Dopo circa un'ora il bambino ha ripreso il battito, è stato intubato e portato presso l'ospedale pediatrico di Alessandria, in prognosi riservata. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: ieri mattina è stata decretata la morte celebrare e stanotte, in seguito ad autorizzazione dei familiari, è stato eseguito l'espianto degli organi per donazione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

