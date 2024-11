Alessandro Borghese, la MULTA è certa | Quello che è successo a Roma ha dell’incredibile, da 4 Ristoranti a 1 Sanzione: cittadini in rivolta

Alessandro Borghese è lo chef più in vista delle televisione italiana ma qualche giorno fa è incappato in una disavventura molto particolare

Tra i tanti chef diventati vere e proprie star del piccolo schermo uno dei più apprezzati dal pubblico è Alessandro Borghese, titolare di due ristoranti stellati, uno a Milano e l’altro a Venezia, e noto anche per essere il figlio dell’ex attrice tedesca Barbara Bouchet.

Nato a San Francisco in California quarantotto anni fa, ha esordito in televisione nel 2005 con il programma ‘Cortesie per gli ospiti’, in onda sul canale del gruppo Discovery Real Time per sette stagioni consecutive.

Si tratta di uno dei primi e più riusciti ‘real show’ trasmessi dalla Tv italiana ed è forse per questo motivo che ottenne un successo a dir poco clamoroso. Da allora Alessandro Borghese si è imposto come un divo del piccolo schermo.

Dal 2015 conduce su Sky Uno con notevole successo il programma ‘4 Ristoranti’ che assegna un premio a quello che viene eletto come miglior locale di una determinata zona del nostro Paese. Ed è proprio a causa del talent gastronomico che lo chef italo-americano rischia di incappare nella scure della giustizia.

Alessandro Borghese, una leggerezza imperdonabile: avrebbe dovuto fare più attenzione

Qualche giorno fa Borghese è stato avvistato a Roma in uno dei suoi quartieri più popolari, Centocelle. Il van che recava il nome del programma ha ovviamente destato la curiosità degli abitanti del quartiere. Lo hanno visto fermarsi prima a Via delle Acacie e poi in Via Tor de’ Schiavi presso un ristorante-pizzeria assai conosciuto nel quartiere.

Ciò significa che una puntata di ‘4 Ristoranti‘ vedrà per protagonista proprio questa zona della Capitale. In tanti hanno scattato foto da varie angolazioni al van della trasmissione e tutti hanno sottolineato un dettaglio piuttosto sgradevole: scopriamo subito l’accaduto.

Alessandro Borghese, non ci sono alternative: dovrà per forza pagare la multa

Molti cittadini hanno espresso tutto il loro sdegno in quanto il van della trasmissione era parcheggiato sulle strisce pedonali. Se questo accadesse a qualsiasi normale cittadino la multa scatterebbe automatica. Non è dato sapere se lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di Borghese.

I romani che hanno assistito alla scena si sono lasciati andare a qualche commento ironico facendo sfoggio del loro proverbiale sarcasmo: “Mo’ gli fanno pure la multa“, ha scritto un utente sui social. “Sarebbe sacrosanto“, la replica immediata di un altro.