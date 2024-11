Alessia, abbiamo il programma per te | La Marcuzzi è stata convocata nuovamente negli studi Tv: Mediaset è su tutte le furie

Alessia Marcuzzi è tornata in auge soprattutto grazie alla sua partecipazione come giurata a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti

Un ritorno in grande stile, quello di Alessia Marcuzzi nei palinsesti della Rai. La showgirl e conduttrice romana, reduce dal discreto successo di ‘Boomerissima‘, il programma condotto un anno fa su Rai Due, è di nuovo nelle grazie dell’emittente di Stato.

Non è un caso che l’estate scorsa sia stata scelta per sostituire Loretta Goggi tra i giurati di ‘Tale e quale show‘, lo storico programma condotto da Carlo Conti. Si tratta in fine dei conti di una sorta di investitura per la bella conduttrice romana.

Nel corso della sua carriera la Marcuzzi ha lavorato su tutte e tre le principali emittenti televisive, compresa LA7 quando ancora si chiamava Telemontecarlo. Ora però sembra tornata molto più in orbita RAI con Mediaset molto più lontana e decisamente sullo sfondo.

In realtà è proprio sulla Tv del Biscione che la bionda showgirl ha conquistato i suoi maggiori successi professionali, grazie alla conduzione di due reality storici come il ‘Grande Fratello‘ e ‘L’Isola dei Famosi’.

Alessia Marcuzzi, è scontro con Mediaset: tutti i dettagli

Se è vero che nulla succede per caso, ad Alessia Marcuzzi si è presentata l’occasione di presentare un reality lontano dall’emittente di Cologno Monzese. A rivelare la notizia è il noto giornalista del sito Dagospia, Giuseppe Candela.

Candela ha infatti annunciato che molto presto rivedremo l’ex compagna di Simone Inzaghi alla conduzione di un nuovo reality che per ora è avvolto nel mistero. La Marcuzzi ha detto sì all’offerta della piattaforma streaming Prime Video per la quale presenterà la prima edizione di ‘The Traitors‘.

Alessia Marcuzzi, colpo a sorpresa di Prime Video: tutti i retroscena

Lo stesso Candela ha infine rivelato che questo reality sarebbe una sorta copia in carta carbone de ‘La Talpa‘, il reality in onda sulle reti Mediaset condotto da Diletta Leotta. Il programma, nelle prime puntate non ha fatto registrare soddisfacenti indici di ascolto.

Le registrazioni di ‘The Traitors‘ sarebbero già iniziate nel più stretto e rigoroso riserbo. La location scelta è il Trentino Alto Adige ma allo stato attuale non è dato sapere se il cast dei concorrenti sarà composto da Vip o Nip o in alternativa da un cast misto come accade al Grande Fratello. In ogni caso, per Alessia, sarà un ulteriore banco di prova e, perché no, tornare alle origini: condurre un reality.