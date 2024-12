Alessia non vogliamo perderti in RAI | La Marcuzzi convocata e ingaggiata a ‘sorpresa’, ecco dove la vedremo in prima serata

Alessia Marcuzzi sta per fare il suo ritorno in conduzione sui canali della TV di Stato. Si tratta di una svolta per la bella showgirl romana

Sarà un inverno ricco di importanti novità per Alessia Marcuzzi. La cinquantatreenne conduttrice, diventata nel corso degli anni una colonna portante dei palinsesti televisivi, secondo alcune voci circolate con insistenza in questi giorni tornerà a recitare un ruolo di primo piano sul piccolo schermo.

Di sicuro c’è la sua presenza sulla piattaforma streaming Prime Video dove presenterà addirittura due trasmissioni, Red Carpet – Vip al tappeto e The Traitors. Quest’ultimo è un reality show molti simile per certi versi a ‘La Talpa‘, tornato in auge in questa stagione.

La novità più intrigante e tutta da scoprire riguarda però un nuovo programma che l’ex compagna di Simone Inzaghi condurrà sui canali della TV di Stato. Ebbene sì, ‘mamma RAI’ ha chiamato per l’ennesima volta e Alessia Marcuzzi ha risposto ‘sì’.

C’è molta curiosità per conoscere titolo e contenuto di uno show su cui i vertici dell’emittente di Viale Mazzini sembrano puntare molto ma intorno al quel regnano silenzio e assoluto e totale riservatezza.

Alessia Marcuzzi, arriva la sorpresa confezionata da ‘mamma RAI’: tutti i dettagli

Di questo programma si sa poco o nulla, se non un titolo che potrebbe comunque essere provvisorio. In base a quanto raccolto dal portale televisivo ‘Bubinoblog.it‘, lo spettacolo condotto dalla Marcuzzi dovrebbe chiamarsi ‘Surprise Surprise‘ e sembra destinato ad andare in onda su Rai Due.

Un altro sito in genere ben informato sulle novità presenti nei palinsesti televisivi, Blogtvitaliana.it, riporta invece quello che dovrebbe essere qualche dettaglio concreto in più. In base a queste anticipazioni il nuovo programma dovrebbe seguire lo schema di un programma inglese da cui tra l’altro fu adattato uno show storico come ‘Carramba che sorpresa‘.

Alessia Marcuzzi, l’attesa è febbrile: il suo inverno sarà bollente

Secondo il suddetto blog la Marcuzzi dovrebbe presentare alcune persone che coltivano da sempre un sogno nel cassetto che per vari motivi non hanno mai potuto realizzare. Potrebbe trattarsi, a quanto pare, di una sorta di via di mezzo tra ‘Carramba‘ e ‘C’è posta per te‘.

Il prossimo inverno si preannuncia a dir poco bollente per la conduttrice romana che sarà impegnata su tre fronti: i due programmi prodotti e realizzati dalla piattaforma streaming Amazon Prime e il nuovo show di Rai Due. Il pubblico non vede l’ora di vederla in azione.