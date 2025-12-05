Alex Partexano, il cinema come coralità e generosità: l’attore racconta il suo percorso e i nuovi progetti

L’intervista ad Alex Partexano, attore e regista con una lunga storia professionale nel cinema e nella televisione, diventa subito un’occasione per osservare da vicino un percorso ricco di incontri, svolte e convinzioni profonde. Dal successo del cortometraggio Il Custode, premiato in diversi festival e sostenuto dalla Regione Lazio per il suo valore legato al contrasto alla violenza sulle donne, fino all’ambizione di realizzare un nuovo lungometraggio, Partexano si racconta con naturalezza e autenticità. Le sue parole restituiscono l’immagine di un artista che considera il lavoro come un atto collettivo, un gesto fatto per gli altri prima ancora che per sé. E insieme delineano un modo di intendere il cinema radicato in valori che oggi sembrano rari: coralità, generosità, disciplina e senso di responsabilità verso le storie. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alex Partexano e il suo cinema: un’idea basata su coralità e meritocrazia

Il titolo aiuta a comprendere immediatamente il centro del suo pensiero: per Partexano il cinema non è mai soltanto la somma dei singoli interpreti, ma un organismo che vive se ogni componente ha un ruolo riconosciuto e rispettato. Lo afferma ricordando i grandi maestri con cui ha lavorato, da Fellini a Sordi fino a Mastroianni. In loro ha visto una caratteristica che considera fondamentale: la semplicità. Una qualità che, racconta, oggi sembra affievolirsi di fronte a un sistema in cui alcuni artisti tendono a dichiararsi "selettivi" pur in un mestiere che rimane instabile per definizione. Partexano sottolinea come l'umiltà sia stata la sua bussola fin dagli inizi e come continui a guidarlo nel lavoro quotidiano.

Il percorso verso la regia e la nascita della Papiro Films

In questo quadro nasce la scelta di dar vita a Papiro Films, una decisione che arriva dopo anni passati a osservare visioni registiche non sempre affini al suo modo di leggere le storie. Racconta con sincerità che, senza nuovi stimoli, tende ad annoiarsi e a cercare strade alternative. La produzione, allora, diventa lo spazio naturale per sperimentare in prima persona ciò che sente più vicino alla sua idea di racconto visivo. Il progetto iniziale era dedicato alla nota serie Carabinieri, ma con il tempo la casa di produzione è diventata il luogo in cui far nascere storie autonome, capaci di rispecchiare la sua identità artistica.

Il Custode, un corto che ha anticipato un’urgenza sociale

Parlando de Il Custode, Partexano ripercorre la genesi di un lavoro nato nel 2015, quando il dibattito sulla violenza di genere non aveva ancora raggiunto l’intensità odierna. Ammette che, inizialmente, pensava di affrontare un tema meno urgente rispetto a oggi, ma le cronache hanno trasformato quel progetto in un’opera che appare quasi profetica. Il corto, scelto e sostenuto dalla Regione Lazio, ha conquistato pubblico e critica grazie al suo modo diretto e senza compromessi di parlare di un fenomeno che continua a segnare la vita quotidiana. Partexano riflette anche su come spesso ci si dichiari alla ricerca di storie con un “risvolto sociale” quando, in realtà, la vita stessa è costellata di situazioni che chiedono di essere raccontate.

Il nuovo progetto: un thriller da due ore che punta in alto

Da tre anni lavora a una sceneggiatura ambiziosa, un thriller con dieci personaggi principali e numerosi comprimari. Un impianto narrativo che potrebbe trasformarsi facilmente in una serie, ma che oggi Partexano immagina come un lungometraggio di due ore. Racconta che è arrivato il momento di cercare i finanziamenti e di portare avanti il progetto, pur sapendo che continuerà a ritoccare dialoghi e dettagli fino all'ultimo istante. È un'idea che considera un sogno personale, qualcosa che rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica.

Pregi, difetti e un modo molto personale di stare nel cinema

Partexano parla anche di sé con una sincerità che non è comune. Ammette di essere goloso, permaloso, spesso poco accomodante. Difetti che attribuisce alla sua ipersensibilità. Ma riconosce anche la propria generosità, un tratto che molti gli attribuiscono e che lui stesso considera un’eredità familiare. A questa si aggiunge la gioia per i successi altrui e il desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà, sul set o nella vita. Una dimensione umana che emerge in ogni risposta e che rende più chiaro il suo modo di intendere il lavoro.

Il grazie di oggi: una madre moderna e coraggiosa

Il pensiero va immediatamente a sua madre Lucia, donna moderna in una Sicilia che, decenni fa, offriva percorsi più rigidi. È lei che ha incoraggiato il figlio quando ha scelto la carriera artistica, senza esitazioni e senza giudizi. Ed è sempre lei che accoglieva clienti di ogni orientamento sessuale nel suo negozio di abbigliamento a Siracusa, con la naturalezza di chi non vede differenze laddove altri costruiscono barriere. Un’immagine che Partexano custodisce come un’eredità morale e che sembra aver segnato profondamente il suo modo di guardare al mondo.

Il racconto si chiude con la stessa intensità dell’inizio: un negozio siciliano con la porta spalancata, una donna che abbraccia ogni diversità, un ragazzo che decide di seguire la propria strada e un artista che oggi continua a credere nel valore delle storie e nel diritto di ciascuno di trovare spazio. Il viaggio dentro la sua carriera offre la sensazione che, per Partexano, il cinema sia ancora il luogo in cui l’umanità può specchiarsi senza filtri, con rispetto e, soprattutto, con quella generosità che considera il suo tratto più vero.

Emilia Filocamo