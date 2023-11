Alex Schwazer, la sentenza al Grande Fratello: “No alle Olimpiadi di Parigi 2024”

(Adnkronos) – Alex Schwazer non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il marciatore azzurro, campione olimpico a Pechino 2008, nella casa del Grande Fratello riceve il verdetto della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, che non riduce la squalifica del 38enne. Schwazer comunica il verdetto agli altri concorrenti nella puntata di stasera. "La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata, non è stata una decisione neutra. Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Valuterò nei prossimi giorni, anche in relazione alla mia permanenza nella casa. Vi chiedo di non far drammi", dice Schwazer. L'annuncio tocca i concorrenti del Grande Fratello. Tra i più commossi, Giampiero Mughini: lo scrittore, con voce rotta dall'emozione, interviene con un discorso dal cuore: "Questi bastardi gli hanno impedito di partecipare. Questo ragazzo ha sbagliato e pagato". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

