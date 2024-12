Alfonso, hai superato la prova e ora viene il bello | Pier Silvio avanza la proposta della vita a Signorini: a gennaio nuovo impegno in Tv

Buone notizie per Alfonso Signorini, ad attenderlo c’è una proposta davvero inaspettata. Gennaio partirà alla grande per il conduttore.

Alfonso Signorini ormai al timone del noto reality show Grande Fratello, è riuscito a conquistare il pubblico di Mediaset e non solo.

Partito come opinionista nel programma, le sue doti da conduttore sono state una vera sorpresa per tutti e continuano ad essere una conferma anche per questa edizione del programma.

Lo share del reality parla chiaro e proprio nella recente puntata del 9 dicembre si è aggiudicato il record degli ascolti tv con il ben 18,79 %, riuscendo a battere la fiction di Rai 1 L’amica geniale 4.

Un risultato sicuramente soddisfacente visto che in precedenza lo scontro si era concluso con un pareggio. Ma per Alfonso Signorini le belle notizie non sono finite qui. L’AD di Mediaset infatti, è pronto a riservagli un’eccezionale proposta.

Importanti novità per Alfonso Signorini, ecco cosa lo attende

Alfonso Signorini in queste puntate del Grande Fratello, è alle prese con le tante dinamiche soprattutto amorose della trasmissione. I nuovi amori sbocciati all’interno del programma come quello di Shaila e Lorenzo e storie giunte al termine (almeno per il momento) come quella di Federica e Alfonso, continuano ad appassionare i telespettatori.

Ora però è tempo di novità per l’amato conduttore che a breve sarà protagonista di una decisione davvero inaspettata. Quello che possiamo anticipare è che Mediaset è da sempre molto attento ai risultati e alla luce di questi, ha deciso di premiare l’ex direttore di Chi. Scopriamo quindi cosa accadrà, nel prossimo paragrafo.

La proposta per Alfonso Signorini, Gennaio inizierà così

In vista delle festività natalizie, l’azienda continua ad apportare modifiche al suo palinsesto pensando già alle novità per il nuovo anno. Infatti come riporta lanostratv.it è stato già pubblicato il listino gennaio-febbraio sul sito di Publitalia 80. Ed ecco qui la sorpresa. In questa occasione infatti, è stato ufficializzato che il programma andrà in onda per tutto il mese prossimo due volte a settimana. Ora la domanda è: “si rivelerà una mossa azzeccata da parte di Mediaset? L’ultima volta l’esito non è stato positivo visto che contro Ballando con le stelle il programma ne è uscito sconfitto, tanto che l’Azienda Tv di Cologno Monzese è stata costretta a far dietrofront riproponendo il reality solo di lunedì.

Circa i giorni in cui andrà in onda il doppio appuntamento settimanale del reality, il listino pubblicato sul sito della concessionaria pubblicitaria di Mediaset, riporta il venerdì e il lunedì. Alla base di questa scelta ci sarebbe il fatto che su Rai Uno sarà trasmesso il talent show di Nek, Dalla strada al palco, che dopo due ottime edizioni su Rai Due la dirigenza dell’Azienda Pubblica Tv ha deciso di promuoverlo sulla grande emittente. Riuscirà quindi Alfonso Signorini, a mettere difficoltà Nek? Non ci rimane che attendere e scoprirlo. In ogni caso il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello non durerà fino alla fine di questa edizione, almeno non di venerdì. Infatti, come riportato Publitalia 80 a febbraio è prevista la messa in onda della nuova serie tv intitolata Le onde del passato.