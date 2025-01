Alfonso l’hai combinata grossa, il posto è a rischio | L’eliminazione di Helena ha fatto storcere il naso a tutti: chiusura anticipata in vista

Guai in vista per Alfonso Signorini, dopo l’eliminazione della concorrente Helena, ora rischia davvero grosso.

Lunedì 14 gennaio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini e anche questa volta non sono mancati i colpi di scena.

In particolare, nelle ultime registrazioni, sono state trasmessi immagini molto forti riguardanti uno scontro piuttosto animato tra alcuni concorrenti.

La discussione è sfociata in parole e gesti che di certo non sono piaciuti al pubblico ne ai vertici dell’azienda dell’azienda di Cologno Monzese.

Per questo motivo, al fine di punire gli atteggiamenti dei coinquilini è stato preso un provvedimento che ha portato l’eliminazione di Helena Prestes. Tuttavia, in seguito all’uscita della modella, qualcosa non è andato giù ai telespettatori e questo potrebbe costare caro proprio al presentatore del reality.

Grande Fratello a rischio, ecco cosa sta accadendo

Come anticipato, l’eliminazione di Helena Prestes non è stata presa affatto bene dai suoi tanti fan. Soprattutto i più risentiti risultano essere coloro che commentano le vicende del Grande Fratello sui social (principalmente su X). Come riporta lanostratv.it, ora sono in tantissimi a sostenere di aver votato contro Shaila Gatta per farla andare via dalla casa. Il dubbio degli utenti ora ruota attorno al televoto e i conti sembrano non tornare. Dopotutto, in quest’edizione la Prestes è stata una delle protagoniste principali riuscendo a creare più dinamiche in assoluto. Basti pensare a lei e Lorenzo, poi la storia con Javier, la lite con Jessica e Ilaria fino alla bella storia che stava nascendo tra lei e Zeudi.

Insomma, il popolo del web non vuole accettare questa decisione e si augura che giovedì, quando andrà in onda il secondo appuntamento, gli ascolti calino ulteriormente. Nel frattempo i dati non sono affatto positivi, la puntata ha ottenuto solo un share 17% contro quello della Rai che si è aggiudicata il 26,9% con Il Conte di Montecristo. Da anni il reality show fatica ad ottenere i risultati sperati eppure Mediaset continua a mandarlo in onda senza rendersi conto che servirebbe un nuovo format in grado di catturare il pubblico davanti il piccolo schermo.

Quale sarà il futuro del reality?

Sono in tanti adesso a chiedersi cosa succederà visto che Helena Prestes è stata eliminata dalla casa del GF. In molti sostengono che la casa potrebbe dividersi in due. I probabili schieramenti sarebbero due: da una parte il gruppo Shaila, lorenzo e pochi altri, dall’altra il gruppo formato da Luca, Amanda, Chiara, Zeudi, Eva e Stefania.

Se Helena fosse rimasta nella casa, magari si sarebbe aperta ancora di più l’ex Miss Italia visto che quest’ultima ha dichiarato palesemente il suo interesse. Probabilmente sarebbe nata anche una bella storia d’amore che avrebbe appassionato il pubblico. La loro ipotetica storia poteva essere una dimostrazione del coraggio che bisogna avere nell’esprimere il proprio amore senza avere paura del giudizio della società.