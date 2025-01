Alfonso non vengo al GF, ho altro da fare | Stoccata a Signorini, questa proprio non ci voleva: si chiude in anticipo?

Doccia gelata per il Grande Fratello e per il suo conduttore, Alfonso Signorini. La conduttrice non entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Alfonso Signorini non si accontenta. Il lieve miglioramento dei dati d’ascolto relativi a questa travagliata edizione del Grande Fratello e fatti registrare nelle ultime settimane non basta a rilanciare alla grande lo storico reality. Servirebbe un’ulteriore scossa che il conduttore sta provando a dare.

L’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di nuovi personaggi, tra i quali in particolare Stefania Orlando, ha restituito un po’ di brio al programma ma non quanto ne serve per convincere i vertici di Mediaset ad abbandonare i propositi di chiusura anticipata.

Da qualche giorno a questa parte le tematiche del Grande Fratello sono entrate a far parte della scaletta di ‘Pomeriggio Cinque’, il talk show pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino e in sua assenza da Dario Maltese.

Ed è proprio quest’ultimo di recente ad essersi occupato con una certa frequenza delle dinamiche che si svolgono all’interno del bunker. Con i suoi ospiti in studio pronti a commentare le ultime vicende, amorose e non.

Grande Fratello, arriva la smentita ufficiale: Signorini non può fare niente

Dopo l’ingresso di Stefania Orlando hanno iniziato a circolare con insistenza alcune indiscrezioni in merito a a un altro clamoroso ritorno al Grande Fratello. Otto anni fa la nota giornalista e conduttrice tv Maria Teresa Ruta fu tra le protagoniste di un’edizione del reality.

Oggi si parla sempre di più di un suo probabile bis a distanza di tempo. Interpellata sull’argomento nel corso della sua partecipazione a ‘Pomeriggio Cinque’, la Ruta ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Grande Fratello, la risposta della nota giornalista non lascia adito a dubbi

In primis l’ex compagna del giornalista di Rai Sport Amedeo Goria ha speso parole di elogio nei confronti di Stefania Orlando, sua coinquilina nella Casa nell’edizione di otto anni fa: “La seguo ed è stata bravissima che appena entrata ha messo i puntini sulle i. Stefania è stata davvero brava“.

La Ruta però non intende fare ritorno nel bunker e lo ha motivato in questo modo: “Hanno continuato a dire che sarei entrata nella casa più spiata dagli italiani con lei, poi hanno messo che sarei entrata la settimana dopo. Mi sento come uno specchietto per le allodole e non capisco perché“.