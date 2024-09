Alimentazione sana, mangia questi 2 alimenti per fermare la vecchiaia | Perdi 20 anni dopo pochi mesi

I principi dell’alimentazione sana prevedono il consumo di cibi leggeri e naturali ma solo questi due ti aiutano a restare giovane a lungo.

Non tutti i cibi che credi essere healty, o che trovi in vendita in packaging green, sono davvero utili a contrastare il processo di invecchiamento, ma se scegli questi due super food riuscirai a fermare il tempo, o quasi.

Se non vuoi invecchiare parti da un’alimentazione sana e mangia questi due cibi a volontà. Sono buonissimi, versatili e svolgono una profonda azione anti-age.

Sono questi gli ingredienti di un elisir di lunga vita, perché aiutano davvero le cellule dell’organismo a restare giovani e in buona salute a lungo e combattono i radicali liberi.

Alimentazione sana, l’elisir di lunga vita

Chiunque vorrebbe vivere più a lungo possibile e da sempre la ricerca dell’elisir di lunga vita ha ispirato film, romanzi e studi scientifici, ma è davvero possibile restare giovani per sempre? Purtroppo fino ad ora non ci sono dimostrazioni del fatto che sia possibile fermare il tempo. Tuttavia di certo è possibile adottare dei comportamenti virtuosi per rallentare il processo di invecchiamento. Uno di questi è, senza dubbio, avere uno stile di vita sano, evitando, fumo, alcool, sostanze dannose, favorendo il riposo attraverso un sonno di qualità e, fattore ancor più importante, mangiare bene.

Un’alimentazione sana è basata sulla scelta di alimenti naturali, poveri di grassi e di zuccheri ma soprattutto di cibi del forte potere antiossidante. Ne esistono tanti, per fortuna, ma, a quanto pare due in particolare sono a capaci di farci restare bambini per sempre, o quasi. Scopriamo quali sono.

I due cibi anti-age per eccellenza

Tra i cibi anti-age per eccellenza ne troviamo almeno due che aiutano davvero a mantenere intatte le cellule del nostro organismo e sono in grado di favorire la salute del cuore. I due super food che rappresentano gli ingredienti fondamentali dell’elisir di lunga vita sono la frutta secca e una spezia colorata e profumatissima, la curcuma. Si tratta di due alimenti versatili, dal sapore avvolgente e piacevole e che possono essere consumati in tante occasioni, per arricchire i piatti, aggiungendo gusto e benessere.

la frutta secca contiene molti grassi buoni, ovvero gli acidi grassi omega 3 e omega 6, indispensabili per il benessere dell’apparato cardiocircolatorio e svolge una potente zione antitumorale.

La curcuma ha tante sostanze utili a rinforzare il sistema immunitario, il sistema nervoso, a contrastare l’azione del radicali liberi, e anche a prevenire le infiammazioni. Inoltre, aiuta a combattere i dolori articolari e a prevenire il diabete di tipo 2.