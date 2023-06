Alimenti, Ghisleri: “L’Italia è un paese che ama le bevande analcoliche, esiste un legame con ricordi e feste”

(Adnkronos) – "I dati della ricerca hanno evidenziato un paese che ama le bibite analcoliche perché fanno riemergere infanzia, gioia delle feste e socialità: l'ho definita per questo una ricerca del sorriso". Queste le dichiarazioni di Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research, dopo l'esposizione dei risultati della ricerca 'Bevande analcoliche: immagine, valore, tradizione e significato'. Lo studio, presentato durante l'assemblea pubblica di Assobibe, presso la sede di Milano di Assolombarda, fotografa il rapporto tra gli italiani e il comparto dei soft drinks: "I cittadini associano le bevande analcoliche a momenti di festa ed anche le aziende, dislocate nei nostri territori, vengono lette in maniera positiva per l'indotto che riescono a produrre. Anche le bibite, cosiddette 'di nicchia', vengono riconosciute dalle persone proprio perché utilizzano materia del luogo ed arricchiscono il territorio" conclude Ghisleri. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

