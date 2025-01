Alimenti, questi NON devi metterli al fresco | Se continui sbagliare ti vedremo presto in ospedale, codice rosso

Sono tanti coloro che fanno questo errore comunissimo una volta che portano gli alimenti a casa dopo aver fatto la spesa.

Non commettere anche tu questo sbaglio. Non tutti i cibi vanno tenuti a basse temperature.

Ecco come fare a conservare correttamente gli alimenti senza correre rischi per la salute.

Solo se fai così eviti pericoli, infezioni e porti in tavola cibo fresco e sicuro. Puoi perfino ridurre gli sprechi alimentari.

Per alcuni tipi di prodotti alimentari occorre conoscere il metodo migliore per tenerli in dispensa. Prendi nota per non dimenticare questo gesto fondamentale.

Alimenti, come conservarli per non correre rischi per la salute

Ogni giorno compiamo dei gesti necessari dei quali spesso non ci rendiamo nemmeno conto. Li facciamo ormai in automatico. Uno di questi è di certo legato al fare la spesa al supermercato, perché alimentarsi è un bisogno quotidiano e, quotidianamente, purtroppo la maggior parte di noi commette degli errori.

Una volta tornati a casa e svuotati i sacchetti della spesa infatti gli alimenti andrebbero conservati secondo precise regole. Ogni prodotto confezionato e fresco va conservato in modo diverso a seconda delle specifiche caratteristiche del prodotto alimentare. Scopriamo dunque qual è l’errore più comune e lo sbaglio da non commettere per non rischiare di compromettere la salute, a partire da quello che mangiamo.

Il gesto fondamentale da fare in cucina

Lo sbaglio comune che tutti fanno è quello di credere che alcuni alimenti non vadano conservati in frigorifero, senza però averne certezza. Sono dicerie errate che portano a compromettere la qualità del cibo che ingeriamo. Quante volte ti è capitato, ad esempio, di trovare un alimento ammuffito? Quante volte invece è successo di sentir dire che la marmellata può essere tenuta anche fuori dal frigo? Questo non è vero, o almeno, non sempre.

La marmellata infatti, una volta aperta va tenuta in frigorifero, specialmente se ha una percentuale di zucchero inferiore al 60%. In questo caso infatti, è più facile che ci sia una proliferazione batterica. Così come pure l’insalata va sempre conservata nel frigorifero e mai fuori, perché ecco perché, se conservata a temperatura ambiente, si deteriora. Al contrario la mozzarella, le spezie, le erbe aromatiche non vanno tenute in frigorifero. In altre parole, occorre prendersi del tempo e leggere con grande attenzione le etichette delle confezioni del cibo che compriamo. Lì infatti sono sempre riportate per iscritto, per Legge, le regole di conservazione. In alternativa, occorre documentarsi e informarsi per evitare infezioni e problemi di salute e anche per non essere costretti a buttare nella pattumiera il cibo acquistato.