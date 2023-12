“Alitalia comprata per 1 euro da Ita Airways”

(Adnkronos) –

Alitalia è stata comprata per 1 euro da Ita Airways. Lo riferisce il sito web del Corriere della Sera che ha ottenuto copia del documento 'Stima del valore di mercato del perimetro Aviation delle società Alitalia e Alitalia Cityliner', di 44 pagine datato ottobre 2021. Nel documento c'è l'indicazione del patrimonio netto dell'ex vettore di bandiera, ma anche del 'reddito netto atteso' che è negativo. "Messe insieme queste due voci si scopre che il valore economico di quel ramo al 30 settembre 2021 è di -4,8 milioni di euro". "Il professore Fiori, contattato a proposito del documento, conferma l'autenticità" si legge nell'articolo. "I commissari avrebbero dovuto dare a Ita quasi 5 milioni per cedere l'asset — spiega Fiori al telefono —, ma siccome questo non si può fare allora la transazione ha visto un esborso di 1 euro a favore dell'amministrazione straordinaria", prosegue il sito web del quotidiano. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata