Alla ripresa la Lazio non sbaglia: Monza battuto 0-2

Alla ripresa dopo la sosta la squadra di Maurizio Sarri non sbaglia, battendo il Monza per 0-2 e trovando tre punti importanti per la lotta alla Champions League. La squadra biancoceleste è stata brava a gestire la partita soprattutto nella ripresa, dove ha rischiato veramente poco. Con i tre punti conquistati, la Lazio allunga a più cinque sull’Inter seconda, in attesa del Milan impegnato stasera contro il Napoli all stadio Maradona.

Primo tempo

La gara si apre con la Lazio subito pericolosa con Pedro, con la conclusione che termina sopra la traversa. Il vantaggio biancoceleste arriva al minuto 13, con Zaccagni che serve bene Pedro al centro dell’area di rigore, con lo spagnolo che non può sbagliare. Il Monza risponde con Sensi, che sei minuti più tardi colpisce il palo destro. La Lazio si ripropone subito in avanti, con la conclusione di Luis Alberto che termina di un soffio sul fondo. Arriva al 33° minuto la grande occasione per i brianzoli, con il colpo di testa di Petagna che trova un intervento strepitoso di Provedel. Termina con il vantaggio dei biancocelesti la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Al minuto 56 la squadra di Maurizio Sarri trova il raddoppio, grazie alla magistrale punizione di Sergej Milinkovic Savic. Il Monza ci prova senza mai rendersi particolarmente pericoloso fino al 90°, quando Gytkjaer si divora un goal praticamente a porta vuota. Allo scadere del recupero Zaccagni prova a calare il tris, ma una grande parata di Di Gregorio gli nega la gioia. Termina sul risultato di 0-2 per la Lazio la sfida di Monza.

Le pagelle

Provedel 6,5

Si rende protagonista di due interventi meravigliosi. Una sicurezza.

Lazzari 6,5

Buona prestazione, difende bene e si propone molto in fase difensiva.

Casale 6,5

Sbaglia pochissimo, oramai una garanzia per Maurizio Sarri.

Romagnoli 7

Il perno difensivo, insuperabile. Sta prendendo il totale controllo della difesa biancoceleste.

Hysaj 6,5

Sta giocando da settimane con grande applicazione, diventando quasi indispensabile per Maurizio Sarri.

Cataldi 6

Buona prova, anche se a volte ha commesso degli errori.

Milinkovic Savic 7

Goal a parte, grande prestazione da parte del serbo. La migliore da qualche mese a questa parte. La sosta sembra avergli fatto bene.

Luis Alberto 6,5

Buona prova del dieci biancoceleste, si sacrifica spesso per aiutare in fase difensiva.

Pedro 7

Prestazione da campione assoluto. Aiuta sempre la squadra in fase difensiva e si rende spesso pericoloso in quella offensiva.

Felipe Anderson 6,5

Il più sottotono in avanti, ma fa un lavoro a tutto campo incredibile. Si conferma sempre più indispensabile per il tecnico toscano.

Zaccagni 6,5

Grande prova, soprattutto nel primo tempo. Pericolo costante per la difesa avversaria.

Immobile (65′) 6

Torna da un infortunio importante e fa quello che può.

Vecino (71′) 6

Gestisce bene la situazione, soprattutto in fase difensiva.

Basic (71′) 6

Nulla di eccezionale, ma il suo lo fa abbastanza bene.

Pellegrin (83′) S.V.

