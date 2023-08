Alla scoperta del kettlebell, allenarsi con la ‘palla di cannone’

(Adnkronos) –

Una palla di cannone con un manico. Un attrezzo di ghisa, evoluzione della ghiria che gli antichi greci usavano per allenarsi. La forma moderna è nata nel 1700, come strumento usato negli spettacoli circensi nelle città. E' il kettlebell e oggi è un pilastro dell'allenamento, una palestra portatile a disposizione per qualsiasi esercizio. Nell'est europeo, in particolare in Russia, fa da sempre parte dell'educazione fisica nelle scuole e nelle forze armate rappresenta un punto fermo anche nella preparazione dei corpi speciali.

In Italia, la diffusione del kettlebell è legata all'attività della StrongFirst, una delle scuole principali a livello mondiale fondata da Pavel Tsatsouline, che in Italia – sotto la guida dell'amministratore delegato Fabio Zonin – può contare su circa 600 istruttori, abilitati ad insegnare in tutto il mondo. "Ho scoperto il kettlebell nel 1999, è l'anello mancante tra la ginnastica e la sala pesi", dice Angelo Moriconi, approdato al kettlebell dopo una vita tra judo, con titolo di campione italiano in bacheca, e body building. Ora, a Ostia, insegna con l''hard style' a decine di allievi nelle sale dello Sporting Club F3 a Ostia. "Il kettlebell oggi è un elemento utilizzato nella preparazione atletica di qualsiasi sport, compreso il body building: gli esercizi garantiscono una risposta migliore in termini di ipertrofia, forza e coordinazione". Eppure, chi entra in palestra potrebbe guardare con diffidenza 'la palla di cannone con il manico': "E' molto più sicura di bilancieri e manubri. In sala, faccio allenare i miei allievi con il kettlebell dal 2005. Ogni attrezzo, se usato in modo scorretto, può rivelarsi dannoso. Anche per il kettlebell è fondamentale affidarsi ad un istruttore certificato, che sappia insegnare ognuno dei 6 esercizi: lo swing, il clean, il press, lo snatch, il get up e lo squat. Per rendere l'idea: prima di affrontare l'esame articolato in 3 giorni di corso per diventare istruttore, bisogna prepararsi per 6-8 mesi". Poi, si può insegnare "anche a bambini di 4 anni. La corretta esecuzione degli esercizi prepara tutto il corpo ad essere forte ed efficiente anche a livello cardiovascolare. Chi insegna male un esercizio può causare danni: oggi si sottovalutano i rischi degli insegnamenti sbagliati di chi si inventa istruttore sul web o sui social". Il kettlebell è indicato anche per le donne, a livello di praticanti e istruttori: "Quattro anni fa ho iniziato ad allenarmi, ora ho superato l'esame e sono un'istruttrice certificata dopo aver completato il corso", racconta Anna Nocella, istruttrice StrongFirst da alcuni mesi. "Anche per una ragazza che arriva in palestra, il kettlebell offre tutto quello che serve: forza, tonificazione, cardio. C'è tutto".

