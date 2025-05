Allarme a Roma: polpette avvelenate nei parchi minacciano i cani

Un pericolo nascosto tra le aiuole

Negli ultimi tempi, i parchi di Roma sono diventati teatro di un fenomeno inquietante: polpette avvelenate disseminate tra le aiuole, pronte a colpire i cani che vi si avventurano. Questo stratagemma crudele, che un tempo prevedeva l'uso di spugne da cucina fritte e camuffate da bocconi appetitosi, oggi si è evoluto in qualcosa di ancora più pericoloso. Le sostanze tossiche utilizzate, come lumachicidi e rodenticidi, possono avere effetti devastanti sugli animali, portando in alcuni casi alla morte.

La paura corre sui social

La notizia si è diffusa rapidamente grazie ai social media, dove i residenti di quartieri come Fidene e Monteverde hanno lanciato l'allarme. In particolare, una cittadina ha segnalato due casi di avvelenamento a Fidene, mentre a Monteverde sono state trovate polpette avvelenate nelle aiuole di via Maurizio Quadrio. Gli appelli a prestare attenzione si moltiplicano, e i proprietari di cani sono invitati a vigilare attentamente durante le passeggiate.

Un problema che divide

Dietro questi atti si nasconde spesso un sentimento di vendetta nei confronti dei proprietari di cani, accusati di non raccogliere i bisogni dei loro animali. Tuttavia, questi metodi barbari non trovano giustificazione e sono puniti dalla legge con l'arresto e sanzioni pecuniarie. La comunità è divisa tra chi chiede maggiore responsabilità ai proprietari e chi condanna senza appello questi gesti estremi.

La risposta delle autorità

Le autorità locali sono state sollecitate a intervenire per garantire la sicurezza delle aree verdi e dei loro frequentatori. Si discute di intensificare i controlli e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di segnalare comportamenti sospetti. Nel frattempo, i cittadini continuano a fare affidamento sul passaparola e sui social per proteggere i loro amici a quattro zampe.

© Riproduzione riservata