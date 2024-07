Allarme banche, sportelli chiusi in tutta Italia | ‘Non possiamo usare i nostri soldi’: cittadini in preda al panico

Non potrai più prelevare neanche un euro: l’allarme è serio

Anche in Italia si sta progressivamente abbandonando il contante. Sempre più persone, infatti, per pagare beni e servizi si appoggiano su metodi elettronici come il bancomat, la carta di credito o anche le applicazioni come PayPal o Satispay.

Questi servizi sono molto comodi per varie ragioni. Innanzitutto, permettono di avere dei pagamenti chiari e tracciati, quindi del tutto legali e revisionabili. Inoltre, riducono la circolazione di denaro contante e, in qualche modo, ostacolano il mercato del lavoro nero.

Di recente, però, sempre più italiani si sono lamentati del fatto che, sebbene la circolazione del denaro contante sia sempre meno, di fatto ad oggi in molte città d’Italia sia letteralmente impossibile accedere a uno sportello: ecco cosa sta succedendo.

Chiudono gli sportelli delle banche: è allarme

Da gennaio a marzo 2024 sono stati chiusi 97 sportelli bancari. Si tratta di un numero importante che, secondo l’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba, hanno causato per altri 7 comuni italiani la scomparsa dell’unica ed ultima filiale presente sul territorio. Questi sette nuovi paesi vanno ad aggiungersi ai 3382 comuni italiani già abbandonati durante gli anni scorsi: un quarto del territorio nazionale, quindi, non ha uno sportello bancario. Parallelamente alla diminuzione del numero di sportelli bancari, diminuiscono anche i cittadini che hanno l’accesso ai servizi da essi offerti: 10milioni e 400mila persone vivono in comuni desertificati.

Parallelamente a questa progressiva chiusura degli sportelli, però, il cosiddetto internet banking non cresce in modo da coprire adeguatamente i servizi che prima offrivano le banche fisiche. Secondo l’Osservatorio, in Italia lo usa solo il 51,5% degli utenti, contro una media Ue del 93,9%. Soprattutto gli anziani, quindi i cittadini tra i 65 e i 74 anni, hanno sempre meno accesso a questo servizio.

Le regioni più colpite

Secondo l’Osservatorio della Cisl, le regioni italiane più colpite dalla desertificazione bancaria sono Lazio, Umbria, Veneto, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dall’altro lato, invece, le province meno desertificate e che quindi hanno ancora un buon numero di sportelli sono Pisa, Reggio Emilia, Ragusa, Ravenna, Grosseto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani.

Il problema quindi è realistico, soprattutto considerando che la popolazione italiana diventa sempre più vecchia e che quindi sono molti i cittadini che, vendendosi chiudere il proprio sportello di riferimento e non spendo usare l’Internet Banking, si sentono tagliati fuori da questo servizio indispensabile.