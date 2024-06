Allarme banche, ti svuotano il conto con una chiamata | ‘Mi hanno telefonato col numero verde’: la nuova truffa non lascia scampo

Allarme banche: ecco la nuova truffa che sta spopolando, e che sta lasciando al verde milioni di italiani.

Purtroppo non è di certo la prima volta che si verificano episodi criminosi, a causa dei quali vittime ignare vedono il loro conto corrente bancario azzerato nel giro di pochi minuti, ma questa frode è peggio delle altre.

L’allarme banche lanciato dai cittadini nei giorni scorsi spaventa tutta la popolazione, vediamo di che cosa si tratta, e soprattutto come fare a evitare il pericoloso inganno.

Scopriamo come funziona, e come difendersi dalla nuova truffa bancaria che lascia il conto corrente in rosso, facendo bonifici di migliaia di euro in qualche istante.

Allarme banche, la nuova truffa che svuota il conto corrente

Non è la prima volta che accade e purtroppo forse nemmeno l’ultima, i truffatori sono diventati sempre più abili e si avvalgono dei moderni mezzi tecnologici per raggirare cittadini onesti che restano al verde da un momento all’altro. Proprio questo è il motivo del recente allarme banche, l’SOS lanciato dalle vittime truffate nei giorni scorsi in Italia.

Ma come avviene la nuova truffa in circolazione, e come fanno i criminali a frodare persone oneste e ignare e rubare tutti i loro risparmi? Scopriamo come funziona la nuova fronde bancaria e come fare ad evitarla.

La frode di phishing che ha lasciato al verde tante vittime ignare

La frode che ha generato un vero e proprio allarme banche è un tentativo, purtroppo riuscito, di phishing. Si tratta di un atto criminoso mediante il quale dei truffatori esperti si mettono in contatto con le potenziali vittime alle quali riescono a estorcere informazioni personali per accedere al conto, inviare bonifici e trasferimenti di denaro. Difendersi non è facile perché i truffatori clonano i contatti degli istituti di credito, e inviamo sms, mail o telefonate che sembrano regolari comunicazioni della banca. Invitano a inserire il pin, con una scusa e svuotano il conto corrente.

“Mi hanno detto che erano stati disposti dei bonifici e per bloccarli dovevo inserire sulla mia app il codice pin. Solo dopo mi sono resto conto che tutte le volte che avevo inserito il codice pin stavo approvando i bonifici disposti dai truffatori” ha svelato una delle vittime alla redazione di Fanpage.it. Purtroppo l’unico modo per evitare di essere raggirati dai criminali senza scrupoli è evitare di comunicare dati sensibili, pin, numeri identificativi di documenti, codice fiscale, e domini di mail, password a chiunque le chieda.