Allarme carne, ritiro urgente dai supermercati | ‘Provoca malattie infettive’: ecco quale devi evitare

Ritirata la carne dal supermercato: ecco quale e perché

Oggi come oggi, sono molte di più le persone che, per la loro consueta spesa di carne e derivati, si riforniscono al supermercato generalista e non al macellaio. Lo si fa per comodità e per questioni di tempo, poiché già che si è al supermercato per il resto della spesa si fa in fretta a prendere anche pollo, manzo e salumi e lo si fa anche per una questione di prezzo, spesso più vantaggioso.

Al supermercato, i prodotti come la carne sono spesso serviti già confezionati, preparati dagli addetti del punto vendita in comode quantità già porzionate per due o per tre persone. Si tratta di alimenti del tutto sicuri e controllati, di cui non bisogna avere paura anche se pre-confezionati.

Oggi, però, è arrivata un’allerta relativa proprio a un prodotto del genere, venduto in uno dei supermercati più frequentati d’Italia: ecco di che cosa si tratta e cosa può accadere se lo si consuma.

Ritirata la tartare, massima attenzione

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un marchio di tartare di carne di scottona dai supermercati italiani. Il richiamo coinvolge un solo lotto che, al momento, non si trova già più sugli scaffali: nel caso in cui qualcuno si rendesse conto di aver acquistato questo prodotto, è meglio che lo riporti al punto vendita dove avrà diritto al rimborso totale. Si tratta appunto della tartare di carne scottona di bovino adulto da 200 grammi prodotta da Fiorani srl per Lidl. Il numero di lotto è 26324TK e la scadenza è fissata all’11/07/2024.

Il motivo del ritiro è la possibile presenza di salmonella, un batterio molto comune quando si parla di infezioni alimentari. Presente in natura con più di duemila varianti, si trasmette mediante l’ingestione di bevande e cibo contaminato o anche per contatto. A maggiore rischio sono le uova crude, il latte crudo e la carne cruda, così come i gelati e i preparati per i dolci o la frutta e la verdura.

Cosa comporta la Salmonella

Quando si viene infettati dalla Salmonella, i primi disturbi che si palesano sono quelli gastrointestinali come vomito, diarrea, febbre e dolore addominale. In alcuni casi, però, possono peggiorare o possono palesarsi anche in una forma più urgente sottoforma di infezioni a carico di ossa e meningi, potenzialmente molto gravi.

Nel caso in cui, dopo l’ingestione di un prodotto crudo o sospetto, si sperimenti uno di questi sintomi o anche più di uno, si suggerisce di andare dal medico per un controllo approfondito.