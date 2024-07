Allarme cosmetici, non usare mai più questo | “Può nuocere alla salute”: scatta il maxi ritiro

Attento ai cosmetici di questa marca, possono essere pericolosi per la salute

I cosmetici non sono solo quelli relativi al trucco e al make-up, quindi il mascara o il fondotinta che molte donne applicano sul viso ogni giorno. Rientrano all’interno della categoria dei cosmetici, infatti, anche le creme idratanti o i prodotti per la protezione della pelle dai danni del sole, quindi i cosiddetti solari. Sono cosmetici, inoltre, anche i sieri per la pelle o per i capelli, così come le maschere.

Per definizione, i cosmetici non penetrano all’interno della pelle come farebbe un farmaco ma hanno un effetto solo topico, quindi a livello più superficiale. Nonostante ciò, però, possono arrecare danni all’estetica e alla salute di chi li usa se vengono usati in modo improprio o se presentano delle problematiche a livello di formulazione.

Oggi vi parliamo di un marchio specifico che, nelle ultime ore, è finito al centro di un ritiro importante: ecco di che cosa si tratta e perché i prodotti di questa marca non vanno usati.

Ritirati molti prodotti Dove: ecco il motivo

Uno dei marchi più diffusi per quanto riguarda i cosmetici per la pelle e per i capelli è Dove, che si distingue per una buona qualità delle materie prime e per prezzi contenuti e accessibili a tutti. Di recente, però, la Guardia di Finanza italiana ha effettuato una serie di ritiri di prodotti di questo marchio e non solo poiché, al loro interno, risulta una fragranza classificata come reprotossica e vietata come ingrediente nei cosmetici da marzo 2022. Si tratta del Lilial, che potrebbe danneggiare il sistema riproduttivo, causare sensibilizzazione cutanea e danneggiare il feto nelle donne incinte.

Nello specifico, per quanto riguarda Dove, sono stati ritirati il Dove bagnoschiuma di bellezza Talco (lotti1193ABX 15:38 A, 8194ABX 00:27 codici a barre: 8712561899284, 8720181047107), il Dove Go fresh profumo di tè verde e cetriolo (lotto: 8197RBX 03:29 codice a barre: 8712561611145), il Dove Go fresh deodorante (lotto: 81074CYA 12:26 codice a barre: 50099641), il Dove Extra fresh deodorante (lotto: 73171LW 21:39 codice a barre: 50210466) e il Dove Talco deodorante (lotti: 73114CYB 20:45, 80254CYB 19:41 codici a barre: 50099627, 50099634).

Non solo Dove

Non solo la Dove, però, è stata coinvolta da questi ritiri. Anche Garnier, Flor de Mayo, Cesare Paciotti, Fragrancias, Vidal, First American Brands, Tesori d’Oriente e Suarez Parfums & Cosmetics sono state colpite da ritiri per questo motivo.

Nel caso in cui abbiate acquistato qualcosa di questi marchi, riportate i prodotti al punto vendita: avrete diritto a un rimborso o a una sostituzione.