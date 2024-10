Allarme Integratori, se tieni alla salute non assumere questo qui | Danni al cuore praticamente assicurati

Smettila di prendere integratori per qualsiasi disturbo o fastidio, possono provocare effetti collaterali, anche gravi.

Anche se si assumono senza obbligo di ricetta medica, non sono di certo privi di controindicazioni: ecco a che cosa si può andare incontro.

Scopri una volta e per tutte se fai bene a prendere gli integratori oppure no, potresti trovarti di fronte a una verità inaspettata.

Gli esperti non hanno più alcun dubbio sugli integratori: in certi casi fanno più male che bene all’organismo.

Integratori, quali fanno male all’organismo

Si sente sempre più spesso parlare di integratori e ormai chiunque ne consiglia l’assunzione, per le ragioni più svariate. Si va dall’integrazione contro le rughe, a quelle per le unghie fragili e i capelli spenti, a quella contro i malanni di stagione, l’insonnia, fino alle compresse contro la fame e quelle per contrastare la sindrome premestruale. Insomma, ora sembra proprio che per ogni esigenza ci sia un integratore dietro l’angolo, pronto ad agire come una bacchetta magica. La verità però è un’altra.

Innanzitutto, è bene sapere che la commercializzazione degli integratori non è soggetta alle stesse regole restrittive che invece si applicano ai medicinali. Infatti vengono venduti senza l’obbligo di ricetta medica. Ma non si tratta solo di questo. Gli integratori possono nascondere anche dei rischi. Scopriamo quali.

Perché assumerli solo se è strettamente necessario

Gli integratori vanno assunti soltanto in alcuni casi e la loro azione non va affatto sottovalutata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata né come sostituti di uno stile di vita sano e, di fatto, non curano ma vanno ad alimentare delle sostanze che sono già presenti nel nostro organismo, come gli ormoni, ad esempio, della melatonina o la vitamina D o la vitamina B, l’acido folico e così via. Anche se vengono presi spesso con leggerezza non sono esenti da effetti collaterali per questo motivo bisogna assumere gli integratori soltanto se si è certi di avere delle carenze di determinate sostanze, proteine, vitamine o ormoni.

Gli integratori per altro presentano aromi e dolcificanti artificiali, conservanti, che, in soggetti allergici possono provocare reazioni anche gravi. In definitiva non vanno mai assunti se non ce l’esigenza specifica di supportare determinate funzioni fisiologiche. Per capire l’importanza di un uso consapevole e parsimonioso degli integratori basta sapere che tutti gli antiossidanti, normalmente usati per l’invecchiamento e le difese immunitarie, se assunti in eccesso provocano danni ai reni e al fegato.