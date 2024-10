Allarme pensioni, da oggi serve questo documento | Se non lo firmi in tempo ti tolgono tutto

Allarme per i pensionati che dovranno presentare questo documento. Se non lo fai rischi di dover restituire la pensione…

Il sistema delle pensioni in Italia è da sempre oggetto di discussione e riforma, spesso anche molto complicate.

Infatti, il sistema si basa su un modello a ripartizione, dove i contributi vengono versati dai lavoratori attivi che però finanziano le pensioni attuali. Questo è un sistema molto diverso da quello a capitalizzazione che prevede che i contribuiti vengano accumulati in modo individuale e poi investiti successivamente per generare una pensione.

Il sistema attuale si chiama pay-as-you-go. Gli aggiustamenti e i cambi fatti al nostro sistema pensionistico sono stati numerosi nel corso degli anni.

Infatti, abbiamo visto un succedersi di riforme che hanno avuto come obiettivo quello di garantire la sostenibilità economica di fronte a delle sfide demografiche importanti, ovvero il calo demografico e l’aumento dell’età media.

Il sistema pensionistico in Italia: continui cambi

Nel 1995 è stato introdotto il sistema contributivo che dà come pensione l’importo dei contribuiti versati nel corso della carriera percepita. Questo ha fatto che si che venisse sostituito in modo progressivo il sistema retributivo che si basava sugli ultimi stipendi percepiti.

Una riforma che ha fatto particolarmente discute e anche soffrire la popolazione (resta infatti una ferita aperta per molti cittadini italiani) è sicuramente la legge Fornero. Questa ha prodotto dei cambiamenti importanti come l’innalzamento dell’età pensionabile e la decisione di adattare l’età del pensionamento alle aspettative di vita dei cittadini. Tuttavia, questo ha reso molto più difficile il pensionamento anticipato.

Prendi questo foglio per ottenere la pensione

Purtroppo anni di malagestione dei pensionamenti hanno avuto come conseguenza un’aumento dell’austerità in questi anni. Le riforme che sono state attuate sono tutte tese a ridurre il debito pubblico e a provare a garantire una sostenibilità sul lungo termine. Tuttavia, a oggi resta ancora acceso il dibattito su dei temi molto importanti come l’equità intergenerazionale e anche sull’avere un sistema pensionistico più flessibile.

Adesso per poter ottenere la pensione è importante presentare alcuni documenti molto importanti entro le scadenze precise. In particolare, bisogna inviare all’INPS entro il 31 ottobre le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno precedente. Questo è fondamentale per chi è soggetto a divieto di cumulo tra pensione e altri redditi da lavoro autonomo. Se non viene rispettata questa scadenza si rischia di dover poi restituire in tutto o in parte le mensilità di pensione ottenuta.