Alle pendici di splendidi monti laziali si nasconde un borgo spettacolare | Vietato perdersi il PONTE della catena

Se hai voglia di immergerti in un’atmosfera da sogno e di respirare aria pulita, allora dovresti dirigerti verso il Ponte della Catena.

Se deciderai di far visita a questo paese, ritroverai te stesso e porterai a casa foto stupende. Osserverai paesaggi spettacolari in una cornice d’eccezione.

Ecco dove andare insieme alla tua famiglia, alla tua comitiva di amici o alla tua dolce metà, è la meta ideale per una fuga dalla città.

Lasciati alle spalle caos e folla: nel borgo in cui si trova il famoso Ponte della catena. Potrai fare un salto indietro nel tempo.

Si tratta del tempio degli amanti della storia d’Italia e non solo, è un vero tesoro da scoprire a pochi passi dalla capitale d’Italia.

Ponte della catena, la gemma del Lazio a 400 metri d’altezza

Se vuoi vivere una gita indimenticabile o un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo, lasciandoti per un giorno il caos cittadino alle spalle, allontanati dalla folla e concediti una visita in un borgo eccezionale.

Nel cuore del Lazio c’è un Comune le cui origini risalgono al XII ed il XII a.C. Qui, tra i Colli Albani e i Monti Lepini, c’è un borgo incantevole, che sorge a 384 metri d’altezza. Si tratta di un autentico tesoro per chi ama l’aria buona e per chi è affascinato dalla storia antica del nostro Bel Paese. Scopri dove si trova e organizza una gita fuori porta nel Comune del Ponte della catena.

Dove si trova l’antico borgo risalente al XII secolo a. C.

La bellissima cittadina laziale di cui parliamo cittadina sorge sulle ceneri della città di Cora e, come si legge sul sito www.lazionascosto.it, ospita ancora oggi l’antica cinta muraria lunga 2 km che offre ai visitatori la possibilità di percorrere una strada lungo le mura e le antichissime torri risalenti al II secolo a.C., giungendo fino alle porte della città.

Il Comune di cui parliamo è Cori e il Ponte della Catena è un ponte romano costruito nel I secolo a.C., ad un solo arco, alto circa 20 metri e realizzato in opus quadratum, la tecnica di costruzione dei Romani con la sovrapposizione del blocchi in pietra. Grazie anche la presenza del Pozzo Dorico, si può davvero fare un salto indietro nel tempo, fino alle origini del nostro territorio. Cori è un vero e proprio gioiello perché oltre al foro, al tempio di Castore e Polluce e a tutti i resti di epoca romana, si possono visitare anche numerosi palazzi d’epoca, risalenti al XVI secolo, come il palazzo Landi Vittori, il palazzo Chiari, il palazzo Prosperi e il palazzo Riozzi Fasanella. Cori si trova solo a 69 km da Roma, poco più di un’ora d’auto.