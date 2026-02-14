Allerta arancione nel Lazio sabato 14 febbraio: a Roma parchi chiusi, stop ad attività all’aperto e ai cimiteri

Roma sta vivendo una giornata di maltempo con temporali e vento forte: l’allerta arancione è scattata nelle prime ore di sabato 14 febbraio e, secondo le previsioni, durerà 12-18 ore. La misura non riguarda solo un generico invito alla prudenza: con un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri vengono introdotte limitazioni e divieti per ridurre i rischi legati a caduta di rami, allagamenti e possibili piene, con chiusure che toccano anche i cimiteri cittadini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Temporali e vento: cosa prevede l’allerta arancione sul Lazio

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio, sulla base dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento nazionale, segnala precipitazioni da sparse a diffuse, anche a rovescio o temporale, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il quadro di criticità per sabato 14 febbraio vede livelli arancioni per più zone di allerta, inclusi Bacini Costieri Nord (A), Bacini di Roma (D), Aniene (E), Bacini Costieri Sud (F) e Bacino del Liri (G), con giallo su Bacino Medio Tevere (B) e Appennino di Rieti (C).

Ordinanza del sindaco: divieti nelle aree pubbliche esposte e stop nei parchi

Per tutelare la pubblica incolumità, l’ordinanza dispone il divieto di svolgere attività ludico-ricreative e sportive (non agonistiche) su aree pubbliche esposte ai fenomeni meteorici. Non è solo un “consiglio”: viene vietato l’accesso, il transito o la circolazione in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche. Si aggiunge lo stop a qualunque attività autorizzata sotto carichi sospesi, sotto chiome di alberature o nel raggio della loro possibile caduta.

Parchi fluviali e corsi d’acqua: l’attenzione massima per il rischio piene

Uno dei punti più delicati riguarda i parchi fluviali e le aree vicine a fiumi e corsi d'acqua, dove l'ordinanza vieta accesso e pratica proprio per il pericolo di piene. È un passaggio che richiama un rischio concreto in caso di rovesci intensi: l'innalzamento rapido dei livelli, con tratti che possono diventare insidiosi anche in poco tempo. La raccomandazione rivolta ai cittadini è chiara: evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone già note per possibili allagamenti.

Cimiteri chiusi al pubblico e ripercussioni sui servizi

Il provvedimento include la chiusura dei cimiteri cittadini al pubblico per l’intera giornata di sabato 14 febbraio e fino a cessate esigenze. La decisione ha effetti immediati anche sulla mobilità: Roma Servizi per la Mobilità segnala che, con la chiusura dei cimiteri, vengono sospese le linee bus dedicate. Un impatto pratico che interessa molte famiglie, soprattutto in un fine settimana in cui spesso si programmano visite e commemorazioni.

Comportamenti di autoprotezione: cosa fare in casa e cosa evitare fuori

L’ordinanza insiste anche su comportamenti utili a ridurre l’esposizione al rischio. In casa, viene consigliato di evitare seminterrati e di non sostare a lungo sui balconi. All’aperto, meglio cercare un luogo elevato e riparato, ma non sotto alberi o carichi pendenti, per ridurre il pericolo di caduta di oggetti. Particolare cautela è richiesta in aree verdi e strade alberate, dove rami o alberi possono cedere. Nelle zone costiere, l’indicazione è di restare lontani da pontili e moli.

Alla guida con raffiche: l’avviso per moto, caravan e furgoni telonati

Con vento forte, la strada cambia volto: il rischio non è solo l’asfalto bagnato, ma anche le raffiche laterali che possono spostare un mezzo, specie se leggero o “alto”. Le raccomandazioni ufficiali invitano alla cautela alla guida, soprattutto per furgoni telonati, caravan e moto, valutando la sosta in condizioni di vento intenso. Per emergenze restano attivi il Numero Unico 112 e i canali di Protezione Civile capitolina.