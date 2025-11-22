Allerta gialla nel Lazio: freddo intenso, gelate e piogge in arrivo, attesi valori fino a -10°C

L’aria fredda di origine artica sta per raggiungere il Lazio e porterà con sé un cambio netto rispetto alle settimane miti appena trascorse. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico, già attiva in vista delle precipitazioni previste e del calo deciso delle temperature. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maltempo nel Lazio, aria artica in arrivo con gelate diffuse

Le previsioni indicano valori che in alcune aree interne potrebbero sfiorare i -10°C, con piogge intermittenti e vento sostenuto su buona parte della regione. Saranno giornate caratterizzate da instabilità diffusa e dalla necessità di prestare maggiore attenzione agli spostamenti, soprattutto in orari serali e notturni.

Allerta gialla nel Lazio: piogge, gelo e vento forte

Le prime avvisaglie di un cambiamento erano apparse tra il 20 e il 21 novembre, quando rovesci e temporali avevano interessato diverse zone del Lazio. Gli accumuli non erano stati particolarmente elevati, ma la frequenza dei fenomeni aveva indicato che il campo di alta pressione che aveva reso mite la prima parte del mese era destinato a cedere.

I meteorologi avevano già segnalato la possibile irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa, e le ultime analisi confermano ora l’arrivo di una massa d’aria molto più rigida che andrà a modificare sensibilmente le condizioni atmosferiche.

L’allerta gialla attivata dalla Protezione Civile nasce proprio dall’insieme di piogge previste e calo termico, fattori che potrebbero causare accumuli, allagamenti localizzati o difficoltà per chi percorre strade particolarmente esposte al vento. Gli avvisi invitano a limitare gli spostamenti non indispensabili nelle ore più critiche.

Allerta gialla nel Lazio: cosa accadrà dopo il 22 novembre

Gli esperti indicano che la fase fredda inizierà subito dopo il 22 novembre, con una progressiva espansione dell’aria artica nel bacino del Mediterraneo. La discesa di questa massa d’aria stimolerà la formazione di una depressione in grado di portare piogge alternate a brevi schiarite su tutto il territorio regionale.

I venti saranno sostenuti e potranno superare i 50 km/h sui rilievi e sulle zone costiere, generando condizioni di disagio in particolare durante le ore serali.

Il calo termico sarà graduale ma costante: nelle zone montane e nei fondovalle più riparati, dove l’aria fredda tende a ristagnare, si potrebbero registrare valori molto bassi, con punte che sfioreranno i -10°C tra la notte del 23 e quella del 25 novembre.

Le pianure interne faranno i conti con gelate diffuse, mentre in prossimità della costa la percezione del freddo verrà amplificata dal vento. Le precipitazioni, pur non continue, potranno essere sufficienti a rendere scivolose alcune strade e a creare disagi per chi si sposta nelle prime ore del mattino.

Allerta gialla nel Lazio: cosa accadrà aRoma

A Roma il peggioramento sarà chiaro già dal fine settimana successivo al 22 novembre. La Capitale vedrà cieli spesso coperti, piogge a tratti e qualche temporale soprattutto nelle ore centrali della giornata. I modelli previsionali indicano precipitazioni più frequenti al mattino, con pause nelle ore pomeridiane e nuovi rovesci verso sera.

Per i romani sarà un ritorno improvviso a condizioni pienamente invernali: le massime potrebbero attestarsi sui 10-12°C, mentre le minime scenderanno fino a 4-6°C. Anche il vento avrà un ruolo importante. Dopo una breve fase con correnti da Sud, la direzione cambierà prima verso Ovest e poi verso Nord, rendendo l’aria ancora più pungente.

Ombrelli e giubbotti pesanti diventeranno strumenti indispensabili per affrontare le giornate, soprattutto per chi si muove a piedi o utilizza mezzi pubblici.

Allerta gialla nel Lazio: raccomandazioni

La Protezione Civile invita a prestare attenzione non solo alle precipitazioni ma anche ai possibili effetti del freddo intenso. Le gelate previste potrebbero formarsi già nelle prime ore del mattino, creando condizioni difficili per automobilisti e pedoni. Sono state inoltre segnalate possibili criticità per alcune attività agricole, che dovranno proteggere coltivazioni sensibili al gelo.

I sindaci dei territori montani hanno diffuso avvisi per informare i residenti sul peggioramento imminente, consigliando di verificare lo stato delle abitazioni, in particolare tubature e impianti esposti alle basse temperature. Anche i servizi di trasporto pubblico potrebbero registrare rallentamenti nelle ore di punta a causa del vento e delle piogge intermittenti.

La fase fredda, secondo gli esperti, potrebbe durare alcuni giorni, con un graduale miglioramento previsto solo verso la fine del mese. Fino ad allora sarà utile seguire gli aggiornamenti meteo e gli avvisi ufficiali, così da gestire al meglio i disagi legati al maltempo in arrivo.