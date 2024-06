Allerta massima nei supermercati: ‘Non mangiate questo prodotto’ | Per gli italiani è una vera tragedia

Nelle scorse ore è scoppiata l’allerta alimentare: il prodotto in questione sta facendo tremare migliaia di italiani.

Tramite la sua pagina internet ufficiale, il Ministero della Salute ha reso pubblico un comunicato in cui ha raccomandato di non consumare questo alimento e ha chiarito le gravissime motivazioni che hanno costretto al richiamo da tutti i punti vendita.

Il prodotto che ha scatenato il panico generale è stato in vendita nei supermercati e nei negozi della grande distribuzione fino a pochi giorni fa, per questo motivo faresti bene a controllare se anche tu lo hai acquistato.

L’allerta alimentare questa volta è legata a un prodotto alimentare di origine animale, prima di svuotare il frigo però verifica se si tratta di quello che hai acquistato tu, o se invece puoi continuare a consumare gli alimenti freschi che hai comprato senza temere nulla.

Allerta alimentare, prodotto richiamato dal Ministero della Salute

Non è la prima volta che il Ministero della Salute si trova costretto, a seguito di alcuni controlli, a ritirare dal mercato delle referenze che erano giù state immesse nel mercato alimentare. Questa volta il richiamo è toccato a un prodotto di origine animale, che si utilizza prettamente come condimento e ingrediente di base di preparazioni destinati a primi piatti e sandwich.

Il prodotto che ha scatenato l’allerta alimentare è stato acquistato già da tantissimi italiani, prima che sul sito istituzionale del Ministero della Salute apparisse l’urgente avviso. Quindi controlla subito se anche tu lo hai messo nel carrello, e, qualora lo avessi in casa, e non lo avessi ancora consumato, gettalo via immediatamente, se non vuoi correre rischi per la tua salute.

L’alimento ritirato da tutti i supermercati

L’alimento ritirato dal mercato per volere del Ministero della Salute è il Tastasale o Pasta di Salame Concia tipica locale. Si tratta di un prodotto fresco tipico delle zone veronesi e mantovane, in vendita in tanti supermercati e punti vendita della gdo soprattutto del Nord Italia, ovvero la catena Migross.

A produrre la referenza richiamata è stata l’azienda Poltronieri Salumi Sas. Lo stabilimento di produzione si trova in via Molino di Sopra 6, Nogara, in provincia di Verona. Quello che lo rende pericoloso e il motivo del richiamo è la presenza di corpi estranei di plastica di colore blu nel prodotto. Il Tastasale in questione è venduto in confezioni da 250 grammi e il lotto oggetto di richiamo è il 1924A, riportante le date di scadenza 20/06/2024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 27/06/2024, 28/04/2024, 29/06/2024, 30/06/2024 e 01/07/2024.