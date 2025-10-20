Allerta meteo a Roma e nel Lazio: in arrivo forti piogge e temporali

La capitale si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che potrebbe causare disagi significativi. Il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it ha annunciato che le condizioni atmosferiche subiranno un drastico cambiamento a causa di una perturbazione atlantica in arrivo. L’alta pressione che ha dominato nei giorni scorsi cederà il passo, aprendo la strada a forti piogge e temporali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maltempo nel Lazio: possibili grandinate

Le previsioni indicano che la perturbazione interesserà inizialmente le regioni del Nord per poi spostarsi verso il Centro Italia, colpendo particolarmente il Lazio. Roma si troverà sotto l'influsso di questa violenta ondata di maltempo già dalle prime ore del mattino di martedì 21 ottobre, con rovesci intensi e possibili grandinate.

Allertata la Protezione Civile

Le autorità capitoline stanno predisponendo misure preventive per gestire l'emergenza. Saranno attivi presidi della Protezione Civile e verranno monitorati costantemente i punti critici della città notoriamente soggetti ad allagamenti. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare particolare attenzione nelle zone più vulnerabili.

L’impatto sull’alta pressione

L’arrivo della perturbazione segna un cambiamento radicale rispetto al clima stabile garantito dall’alta pressione delle scorse settimane. Questo fenomeno atmosferico si inserisce in un quadro di variabilità che potrebbe portare ulteriori episodi di maltempo nei giorni successivi.

Raccomandazioni per i cittadini

È consigliabile rimanere informati attraverso i bollettini ufficiali e adottare tutte le precauzioni suggerite dagli esperti. Soprattutto coloro che vivono in aree soggette a frane o esondazioni dovrebbero essere particolarmente vigili. Le scuole potrebbero restare chiuse qualora le condizioni lo richiedano.